 Прихильники Трампа зібрали понад 120 млн доларів готівкою - офіс експрезидента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2022

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Новини

Прихильники Трампа зібрали понад 120 млн доларів готівкою - офіс експрезидента

Кошти використають на підтримку республіканців у кампаніях проміжних виборів до Конгресу США, що відбудуться у листопаді 2022 року, а також і президентських перегонів 2024-го, заявили в офісі Трампа.

Експрезидент США Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп

Прихильники Дональда Трампа пожертвували 122 мільйони доларів, повідомили у понеділок, 31 січня, в офісі експрезидента США. За словами речника Трампа Тейлора Будовича, "політичні комітети Трампа мають понад 122 мільйони доларів "готівкою". "Понад 51 мільйон зібраний з 1 липня до 31 грудня 2021 року", - повідомив він у Twitter.

Згідно з заявою офісу Трампа, кошти підуть на кампанію до проміжних виборів у США, що відбудуться у листопаді 2022 року. "Немає жодних сумнівів, що хвиля "Зробимо Америку великою знову" обрушиться на проміжні вибори та продовжиться до 2024 року", - ідеться у повідомленні. Тільки політичний комітет Трампа "Врятувати Америку" (Save America) надав 1,35 мільйона доларів. Середній розмір пожертв по всім комітетам становить 31 долар США.

Нагадаємо, Дональд Трамп - 45-й президент США, перебував на посаді з 2017 до 2021 року.

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6 січня 2021 року, після фактичної поразки Джо Байдену у президентських перегонах, Трамп закликав своїїх прихильників вирушити у бік будівлі Конгресу і вимагати скасування результатів виборів. Прихильники Трампа увірвалися до Капітолія, у сутичках з поліцією загинули п'ятеро людей. Демократи звинуватили Трампа в "підбурюванні до заколоту" й розпочали процедуру імпічменту. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу, який на той час вже не обіймав посаду президента США.

Дональд Трамп продовжив участь у політичному житті США. Він залишається одним з можливих кандидатів на виборах президента США у 2024 році, утім сам Трамп поки не оголосив про участь у них.  

Комітети політичної дії (англійською - Political Action Committee, PAC. - Ред.), головним з яких вважається Save Amerika, є організаціями, які де-факто проводять виборчу кампанію для кандидатів на виборах у США. На відміну від окремих кандидатів, не існує обмежень на обсяги фінансування комітетів одним спонсором. PAC можуть отримувати кошти від корпорацій та профспілок, що не дозволено кандидатам та партійним організаціям.

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