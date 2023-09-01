Принижував військових: фітнес-блогера взяли під варту

Фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоку, який принижував працівників військкомату та плюнув у ветерана, запроторили в слідчий ізолятор на два місяці. Блогер захищається, що викриває неправомірні дії корупційної влади.

Суд у Полтаві обрав у п'ятницю, 1 вересня, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без права внесення застави фітнес-блогеру Роману Заволоці, якого підозрюють в образі честі та гідності військовослужбовця.

У разі доведення провини блогеру загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

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Провокував військкомів, плюнув у ветерана, вдарив поліцейського

26 серпня Заволока опублікував відео в Instagram, на якому провокував і принижував посадовців Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату). Зокрема, він словесного знущався над військовим, у якого тремтіли руки. Той пояснив, що тремор у нього - від контузії, отриманої на війні, на яку він пішов добровільно. На це Заволока назвав ветерана "придурком, який сам попався на крючок", а в кінці відео плюнув у бійця.

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Після того, як ситуація набула розголосу, Заволока видалив свій профіль у соціальній мережі. За даними Офісу генерального прокурора, 29 серпня під час перевірки документів працівниками поліції блогер завдав тілесні ушкодження одному з правоохоронців. Йому висунули підозру також в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу.

За даними Служби безпеки України (СБУ), скандальний інцидент був не першим випадком дискредитації Заволокою української армії. Він, зокрема, звинувачував військових у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни Росії проти України та "вбивають людей за гроші". Усе це він фіксував на камеру і викладав у соцмережах з коментарями. Правоохоронці перевіряють, чи не використовувались його публікації "кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні".

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Блогер каже, що викриває неправомірні дії корупційної влади

Сам Заволока, якого в СБУ назвали "послідовним прихильником кремлівських наративів", під час засідання суду стверджував, що ненавидить "країну-агресорку, яка розпочала війну".

"І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії корупційних людей у владі, які беруть з війни хлопців, які постраждали, отримали поранення, контузії, і замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно", - цитує "Суспільне" слова фітнес-тренера на суді.

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