  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

У Полтаві затримали фітнес-блогера: плюнув у військового

Анастасія Шепелева
30 серпня 2023 р.

Правоохоронці затримали фітнес-тренера з Полтави, який публічно принижував працівників військкомату та плюнув у ветерана.

https://p.dw.com/p/4VkbU
Спецпризначенці СБУ
Спецпризначенці СБУ (фото ілюстративне)Фото: Felipe Dana/AP Photo/picture alliance

Українського фітнес-тренера та блогера, який публічно провокував і принижував посадовців місцевого територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомат), затримали. Про в середу, 30 серпня, повідомив речник Служби безпеки України (СБУ) Артем Дехтяренко.

"Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші". Більше того, фігурант плюнув у одного з військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні", - розповів Дехтяренко.

Усе це блогер фіксував на камеру та згодом виклав на власній сторінці в Instagram з коментарями. За даними СБУ, це не перший випадок дискредитації ним української армії. Після резонансу блогер намагався переховуватись від правоохоронців, кажуть в спецслужбі.

Читайте також: Зеленський: Військові просять активнішої мобілізації

Хоча ім'я фігуранта, якого СБУ називає "палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні", в повідомленні не розголошується, днями спалахнув скандал з полтавським фітнес-тренером Романом Заволокою. Правоохоронці перевіряють, чи були використані його публікації "кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні". Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. 

Скандал з Заволокою набув розголосу 26 серпня після публікації ним відео словесного знущання над бійцем, у якого тремтіли руки. Той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока назвав військового "придурком, який сам попався на крючок". У кінці відео блогер плюнув у військового. Після того, як ситуація набула розголосу, Заволока видалив свій профіль у Instagram.

Читайте також: Блогерок, які знімали роботу ППО у Києві, відправили під домашній арешт

"Я подорослішав": як війна змінила українських школярів

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Будівля МЗС України

У МЗС відреагували на слова Орбана щодо "угоди з росіянами"

Політика30 серпня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Папа Римський Франциск, якого закидують помідорами. Карикатура DW

Папа Римський про Росію, або Франциск під ударом

Папа Римський про Росію, або Франциск під ударом

Релігія30 серпня 2023 р.
Папа Римський Франциск (архівне фото)

Російські наративи Франциска обурили не тільки українців

Російські наративи Франциска обурили не тільки українців

Політика29 серпня 2023 р.
external

Смерть Пригожина: що буде з його бізнес-імперією

Смерть Пригожина: що буде з його бізнес-імперією

Конфлікти29 серпня 2023 р.05:37 хв.
Копії німецької залізниці (символічне фото)

Інфраструктура та брак кадрів: ФРН стикнулася з проблемами

Інфраструктура та брак кадрів: ФРН стикнулася з проблемами

Економіка29 серпня 2023 р.
Українські прапори на цивільних цвинтарях - ознака могил військових

Чому в Україні досі нема кладовища для полеглих військових

Чому в Україні досі нема кладовища для полеглих військових

Політика29 серпня 2023 р.
До місцевих рад на окупованих територіях вперше балотуються російські партії

Як РФ готує "вибори" на окупованих територіях України

Як РФ готує "вибори" на окупованих територіях України

Конфлікти29 серпня 2023 р.
На головну сторінку