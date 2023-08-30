У Полтаві затримали фітнес-блогера: плюнув у військового

Українського фітнес-тренера та блогера, який публічно провокував і принижував посадовців місцевого територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомат), затримали. Про в середу, 30 серпня, повідомив речник Служби безпеки України (СБУ) Артем Дехтяренко.

"Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші". Більше того, фігурант плюнув у одного з військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні", - розповів Дехтяренко.

Усе це блогер фіксував на камеру та згодом виклав на власній сторінці в Instagram з коментарями. За даними СБУ, це не перший випадок дискредитації ним української армії. Після резонансу блогер намагався переховуватись від правоохоронців, кажуть в спецслужбі.

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Хоча ім'я фігуранта, якого СБУ називає "палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні", в повідомленні не розголошується, днями спалахнув скандал з полтавським фітнес-тренером Романом Заволокою. Правоохоронці перевіряють, чи були використані його публікації "кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні". Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Скандал з Заволокою набув розголосу 26 серпня після публікації ним відео словесного знущання над бійцем, у якого тремтіли руки. Той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока назвав військового "придурком, який сам попався на крючок". У кінці відео блогер плюнув у військового. Після того, як ситуація набула розголосу, Заволока видалив свій профіль у Instagram.

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