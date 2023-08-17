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Провокувала сутички в Лаврі: СБУ оголосила блогерці підозру

Аліна Коломієць
32 хв. тому

СБУ оголосила підозру блогерці, яка брала участь у провокаціях під Лаврою весною. Їй загрожує тюремне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Віряни УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври 29 березня
Віряни УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври 29 березняФото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

Служба безпеки України (СБУ) повідомила в четвер, 17 серпня, про підозру блогерці, яка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня - на початку квітня. 

"Вона розганяла у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців", - ідеться в повідомленні СБУ. 

Як стверджує спецслужба, жінка не тільки провокувала релігійну ненависть, але й публічно заперечувала агресію РФ. "На власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом". Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників", - розповідають в СБУ.

У спецслужбі додають, що цей контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України. 

Жінці оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу "виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту". Їй загрожує тюремне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 29 березня з Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) розірвали договір про безоплатне користування майном Лаври, але священники намагались продовжувати проводити там богослужіння, а парафіяни не пускали на територію комісію міністерства культури, яка мала перевірити вивільнення будівель.

Читайте також: Через перешкоджання комісії в Лаврі ввели обмеження на вхід

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