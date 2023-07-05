Через перешкоджання комісії в Лаврі ввели обмеження на вхід

Через перешкоджання роботі комісії заповідника "Києво-Печерська лавра" з опечатування вивільнених корпусів на території Нижньої лаври у монастирі запровадили часові обмеження пропуску на територію. Про це в середу, 5 липня, повідомили на Facebook-сторінці заповідника.

Відтепер вхід та вихід через головні ворота з вулиці Лаврської дозволяється з 09:00до 18:00.

Напередодні заповідник подав заяву до поліції через те, що 4 липня під час роботи комісії "невстановлені особи" заблокували входи до приміщень, перешкоджаючи її діяльності.

"Позиція заповідника залишається незмінною: всі об'єкти Києво-Печерської лаври мають бути повернуті у користування державі, і це буде виконано у законний спосіб" - наголосили в Лаврі.

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В УПЦ МП називають дії комісії незаконними

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) назвали дії комісії незаконними, "оскільки ще немає жодного рішення суду".

"Зараз триває підготовче провадження судових засідань. По суті справи ще не було у зв'язку з її складністю, значним обсягом матеріалів, суспільним резонансом та обов'язком cуду повно та усебічно дослідити усі обставини перш ніж ухвалити судове рішення", - зазначив адвокат УПЦ МП Микита Чекман. Він назвав опечатування "безпідставним", а обмеження доступу до приміщень - "самоправством".

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Заповідник розірвав договір з УПЦ МП

У міністерстві культури та інформаційної політики України стверджують, що заповідник жодним чином не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності монастиря. При цьому там додають, що доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності, є порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений.

29 березня заповідник в односторонньому порядку розірвав договір про безоплатне користування майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою. Втім зранку 30 березня священники УПЦ МП проводили в Лаврі богослужіння, а парафіяни не пустили на територію заповідника членів комісії мінкульту, які прибули для перевірки будівель, а також перешкоджали роботі ЗМІ.

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