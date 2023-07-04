Віряни УПЦ МП завадили опечатуванню Нижньої лаври
Віряни Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) завадили комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври. Про це у вівторок, 4 липня, повідомила державна інформаційна агенція "Укрінформ".
"На території Лаври зібралися парафіяни УПЦ МП, які не пустили комісію до приміщень. Парафіяни блокували входи до корпусів і співали молитви", - пише агентство.
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Заповідник розірвав договір з УПЦ МП
Сьогодні мала відбутися перевірка та опечатування п'яти об'єктів Нижньої Лаври.
"Заповідник жодним чином не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності монастиря. При цьому, доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності монастиря, є порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений", - наголошувалося в повідомленні міністерства культури та інформаційної політики України.
29 березня заповідник в односторонньому порядку розірвав договір про безоплатне користування майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою. Втім зранку 30 березня священники УПЦ МП проводили в Лаврі богослужіння, а парафіяни не пустили на територію заповідника членів комісії мінкульту, які прибули для перевірки будівель, а також перешкоджали роботі ЗМІ.
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