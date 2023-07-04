  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
РелігіяУкраїна

Віряни УПЦ МП завадили опечатуванню Нижньої лаври

Анастасія Шепелева
59 хв. тому

Комісії заповідника "Києво-Печерська лавра" парафіяни УПЦ МП не дали перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври. Вони блокували входи та співали молитви, повідомляє "Укрінформ".

https://p.dw.com/p/4TPOQ
Віряни УПЦ МП на території Лаври (фото з архіву)
Віряни УПЦ МП на території Лаври (фото з архіву)Фото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

Віряни Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) завадили комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври. Про це у вівторок, 4 липня, повідомила державна інформаційна агенція "Укрінформ".

"На території Лаври зібралися парафіяни УПЦ МП, які не пустили комісію до приміщень. Парафіяни блокували входи до корпусів і співали молитви", - пише агентство.

Читайте також: УПЦ МП не віддала ключі від 79 об'єктів Києво-Печерської лаври

Заповідник розірвав договір з УПЦ МП

Сьогодні мала відбутися перевірка та опечатування п'яти об'єктів Нижньої Лаври.

"Заповідник жодним чином не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності монастиря. При цьому, доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності монастиря, є порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений", - наголошувалося в повідомленні міністерства культури та інформаційної політики України.

29 березня заповідник в односторонньому порядку розірвав договір про безоплатне користування майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою. Втім зранку 30 березня священники УПЦ МП проводили в Лаврі богослужіння, а парафіяни не пустили на територію заповідника членів комісії мінкульту, які прибули для перевірки будівель, а також перешкоджали роботі ЗМІ.

Читайте також: Суд відмовив УПЦ МП у здійсненні богослужінь у храмах Верхньої Лаври - мінкульт

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Уповноважений з захисту української мови Тарас Кремінь

Мовний омбудсмен критикує проєкт Зеленського про англійську

Політика33 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Наскільки сьогоднішня Франція відповідає ідеалам Республіки? Про це йдуть суспільні дебати

Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?

Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?

Політика4 год. тому
Чи може штучний інтелект стерти межі між людиною та машиною?

Чи варто боятися штучного інтелекту?

Чи варто боятися штучного інтелекту?

Технології8 год. тому
external

Військовий ЗСУ: "Це ще не контрнаступ, шукаємо слабкі місця"

Військовий ЗСУ: "Це ще не контрнаступ, шукаємо слабкі місця"

Конфлікти10 год. тому02:48 хв.
АдН святкує перемогу свого кандидата в окрузі Зоннеберг у Тюрингії, 25 червня 2023

Чому зростають рейтинги "Альтернативи для Німеччини"?

Чому зростають рейтинги "Альтернативи для Німеччини"?

Політика11 год. тому
Вікторія Амеліна

Смерть Амеліної: нове українське розстріляне відродження

Смерть Амеліної: нове українське розстріляне відродження

Суспільство3 липня 2023 р.
external

"Нас єднає біль": вдови загиблих воїнів ЗСУ

"Нас єднає біль": вдови загиблих воїнів ЗСУ

Суспільство3 липня 2023 р.03:38 хв.
На головну сторінку