Віряни УПЦ МП завадили опечатуванню Нижньої лаври

Комісії заповідника "Києво-Печерська лавра" парафіяни УПЦ МП не дали перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври. Вони блокували входи та співали молитви, повідомляє "Укрінформ".

Віряни Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) завадили комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври. Про це у вівторок, 4 липня, повідомила державна інформаційна агенція "Укрінформ".

"На території Лаври зібралися парафіяни УПЦ МП, які не пустили комісію до приміщень. Парафіяни блокували входи до корпусів і співали молитви", - пише агентство.

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Заповідник розірвав договір з УПЦ МП

Сьогодні мала відбутися перевірка та опечатування п'яти об'єктів Нижньої Лаври.

"Заповідник жодним чином не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності монастиря. При цьому, доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності монастиря, є порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений", - наголошувалося в повідомленні міністерства культури та інформаційної політики України.

29 березня заповідник в односторонньому порядку розірвав договір про безоплатне користування майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою. Втім зранку 30 березня священники УПЦ МП проводили в Лаврі богослужіння, а парафіяни не пустили на територію заповідника членів комісії мінкульту, які прибули для перевірки будівель, а також перешкоджали роботі ЗМІ.

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