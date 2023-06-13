Суд заборонив УПЦ МП богослужіння в храмах Верхньої Лаври

УПЦ МП позивалася до заповідника "Києво-Печерська лавра" з вимогою дозволити здійснення богослужінь у храмах Верхньої Лаври, однак судді відмовили в задоволенні позову.

Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо дозволу здійснення богослужінь у храмах Верхньої Лаври. Про таке рішення судочинців повідомила в вівторок, 13 червня, пресслужба міністерства культури та інформаційної політики України.

"Сьогодні, 13 червня 2023 року, в Господарському суді міста Києва відбулося слухання справи 910/423/23 за позовом Української православної церкви до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про усунення перешкод у користуванні представниками УПЦ МП майном, а саме у доступі та здійсненні богослужінь в Успенському соборі та Трапезній церкві у Верхній лаврі", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

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У мінкульті зазначили, що представники чоловічого монастиря УПЦ МП не прибули на засідання, подавши клопотання про перенесення, яке суд відхилив як необґрунтоване. У результаті суд, дослідивши матеріали справи, ухвалив рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ МП.

Повний текст рішення у справі буде оприлюднено 27 червня, кажуть у мінкульті.

Раніше цього дня повідомлялося, що УПЦ МП не віддала ключі від 79 об'єктів Києво-Печерської лаври.

Заповідник розірвав договір оренди з УПЦ МП

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ МП не мають наміру виселятися з неї та переходити в ПЦУ. 29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ МП заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

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Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ МП будівель і споруд. У відповідь в УПЦ МП заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

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6 червня комісія мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт прийому-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ МП має протягом трьох робочих днів із дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою.

Натомість в УПЦ МП вважають незаконною і безпідставною вимогу протягом трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру. Роботу комісії мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ МП продовжено до 30 червня, нагадує "Інтерфакс-Україна".