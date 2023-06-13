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УПЦ МП не віддала ключі від 79 об'єктів Лаври

Роман Губа
1 год. тому

Акт про передачу державі майна Києво-Печерської лаври УПЦ МП не підписала. Міністр культури України Олександр Ткаченко обіцяє долучити це до судової справи.

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Свято-Успенський собор Києво-Печерської Лаври
Свято-Успенський собор Києво-Печерської ЛавриФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Представники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) не підписали у відведений строк акт про передачу державі майна Києво-Печерської лаври, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"По результатах роботи заповідник направив УПЦ акт приймання-передачі державного майна, який вони мали підписати протягом трьох робочих днів з дня отримання, а також вимогу стосовно передачі у розпорядження заповідника ключів від замків та дверей до всіх 79-ти об'єктів державного майна, вказаних у акті. Термін завершився і УПЦ досі цього не зробила", - написав він у Telegram пізно ввечері 12 червня.

Міністр пообіцяв долучити цей факт до судової справи. Він нагадав, що рішення Господарського суд Києва про зобов'язання УПЦ МП усунути перешкоди у користуванні державою майном Лаври очікується на початку липня.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір безоплатного користування УПЦ МП його культовими спорудами та майном з 29 березня. Втім зранку 30 березня священники проводили в Лаврі богослужіння, а парафіяни не пустили на територію заповідника членів комісії мінкульту, які прибули для перевірки будівель, а також перешкоджали роботі ЗМІ.

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