"Приєднання Канади до США": Маск поглузував з реакції Трюдо

Ілон Маск висміяв прем'єра Канади Джастіна Трюдо після реакції того на слова Дональда Трампа про "51-й штат США".

Американський мільярдер Ілон Маск, який є близьким соратником обраного президента США, покепкував з прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо після реакції того на слова Дональда Трампа про "51-й американський штат".

Глузування з відставки Трюдо

Трамп вкотре заговорив про приєднання Канади до США після оголошення Трюдо своєї відставки. "Багато людей у Канаді обожнюють бути 51-м штатом (...) Трюдо знав це і подав у відставку", - написав Трамп у соціальних мережах і опублікував мапу США та Канади, позначених одним кольором, із написом "Сполучені Штати" та вкритих американським прапором.

Трюдо у відповідь написав, що "немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною США".

У коментарях до цього допису Маск написав: "Мала, ти більше не губернатор Канади, тож неважливо, що ти кажеш".