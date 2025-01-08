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ПолітикаСполучені Штати Америки

"Приєднання Канади до США": Маск поглузував з реакції Трюдо

Дмитро Шварц
8 січня 2025 р.

Ілон Маск висміяв прем'єра Канади Джастіна Трюдо після реакції того на слова Дональда Трампа про "51-й штат США".

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Ілон Маск і Дональд Трамп
Маск і ТрампФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Американський мільярдер Ілон Маск, який є близьким соратником обраного президента США, покепкував з прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо після реакції того на слова Дональда Трампа про "51-й американський штат".

Глузування з відставки Трюдо

Трамп вкотре заговорив про приєднання Канади до США після оголошення Трюдо своєї відставки. "Багато людей у Канаді обожнюють бути 51-м штатом (...) Трюдо знав це і подав у відставку", - написав Трамп у соціальних мережах і опублікував мапу США та Канади, позначених одним кольором, із написом "Сполучені Штати" та вкритих американським прапором. 

Трюдо у відповідь написав, що "немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною США".

У коментарях до цього допису Маск написав: "Мала, ти більше не губернатор Канади, тож неважливо, що ти кажеш". 

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