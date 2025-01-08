Трюдо відкинув ідею Трампа про об'єднання: Без шансів

За словами прем'єра Канади, немає жодного шансу на приєднання Канади до США. Від співпраці виграють громадяни обох країн, додав Трюдо.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "немає жодного шансу на те", що Канада стане частиною США. Про це ввечері 7 січня він написав у соцмережі X на тлі чергової заяви обраного американського президента Дональда Трампа.

"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Робітники та громади обох наших країн отримують вигоду від того, що вони є найбільшими торговельними та безпековими партнерами", - наголосив Трюдо.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі також відповіла Трампу, заявивши, що той своїми коментарями "демонструє повну відсутність розуміння того, що робить Канаду сильною країною". "Наша економіка сильна. Наші люди сильні. Ми ніколи не відступимо перед загрозами", - написала в Х Жолі.

Трамп знову запропонував Канаді стати 51-м штатом

На тлі оголошення про відставку Трюдо 6 січня Трамп вчергове озвучив ідею об'єднання двох сусідніх країн. За його словами, якби Канада об'єдналася зі США, не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і "вони були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують".

"Багато людей у Канаді обожнюють бути 51-м штатом. Сполучені Штати більше не можуть потерпати від величезного торговельного дефіциту та субсидій, які потрібні Канаді, щоб утриматися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку", - стверджує Трамп.

За даними американських ЗМІ, наприкінці листопада Трюдо особисто прилітав до США після того, як Трамп пригрозив запровадити вкрай високі мита на канадську продукцію. За даними Fox News, під час розмови новообраний американський президент заявив, що якщо Канада не зможе вирішити проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом зі США, то першого ж дня після інавгурації республіканець запровадить 25-відсоткові мита на всі канадські товари. На заперечення Трюдо, що це вб'є економіку країни, Трамп запропонував йому, щоб Канада стала 51-м штатом США, а Трюдо - губернатором.

6 січня на пресконференції Трюдо оголосив, що залишить пост голови Ліберальної партії та прем'єр-міністра Канади, щойно буде обрано наступника. Як очікується, Трюдо ще перебуватиме на чолі канадійського уряду на момент інавгурації Трампа 20 січня.