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ПолітикаПівнічна Америка

Прем'єр Канади Трюдо оголосив відставку

Валерій Сааков
6 січня 2025 р.

В Оттаві Трюдо заявив, що йде з посади голови правлячої Ліберальної партії. Він також планує залишити пост прем'єра країни, але залишиться на посаді до обрання нового партійного лідера.

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Джастін Трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив піти з посадиФото: Adrian Wyld/AP/picture alliance

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив намір піти з посади лідера Ліберальної партії. Відповідну заяву Трюдо зробив у понеділок, 6 січня, під час пресконференції в Оттаві. "Я піду у відставку з посади голови партії і прем'єр-міністра після того, як партія обере нового голову", - сказав Трюдо журналістам, цитує інформагенція dpa.

"Ця країна заслуговує на справжній вибір на наступних виборах, і мені стало зрозуміло, що якщо мені доводиться займатися внутрішніми баталіями, я не можу стати найкращим варіантом на цих виборах", - пояснив свій крок Трюдо.

Трюдо поки залишатиметься на посаді прем'єра

Утім, Трюдо поки що перебуватиме на посаді очільника уряду на тимчасовій основі. Як пише dpa, уряд меншості Трюдо, і без того вкрай непопулярний, зазнав серйозного удару через відставку міністерки фінансів Христі Фріланд минулого місяця у відповідь на незадовільну урядову економічну політику.

Загальні вибори мають відбутися в Канаді до 20 жовтня.

Численні внутрішні економічні негаразди Канади й тиск з боку Трампа

Трюдо очолював Ліберальну партію 11 років, а на посаді прем'єр-міністра Канаду перебуває дев'ять років. Нещодавно до численних внутрішніх проблем уряду Трюдо додалися також погрози з боку новообраного президента США Дональда Трампа запровадити тарифну війну проти Канади, а також його "пропозиція" сусідній країні стати "51-м штатом США".

Попри своє сьогоднішнє рішення Трюдо все одно перебуватиме на чолі канадійського уряду на момент інавгурації Трампа, пише агенція AFP.

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