Президент Литви про санкції проти Росії, Україну в НАТО і "Північний потік-2" (відео)

У березні має відбутися саміт НАТО, на якому вперше буде представлена ​​адміністрація Джо Байдена. Щоразу, коли йдеться про розширення НАТО, постає питання про членство в ньому України і Грузії і про рішення, яке НАТО ухвалив на Бухарестському саміті, - не надавати цим країнам Плану дій щодо членства в Альянсі. Що президент Литви Гітанас Науседа порадив би новій адміністрації США в плані відносин з НАТО і контактів з українською і грузинською сторонами? Дивіться ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Литви тут: