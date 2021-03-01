 Президент Литви про санкції проти Росії, Україну в НАТО і ″Північний потік-2″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.03.2021

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Політика й суспільство

Президент Литви про санкції проти Росії, Україну в НАТО і "Північний потік-2" (відео)

Президент Литви Гітанас Науседа в ексклюзивному інтерв’ю DW розповів про перспективи членства України в ЄС і НАТО, можливість зупинки проєкту "Північний потік-2" та санкції проти Росії.

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа

У березні має відбутися саміт НАТО, на якому вперше буде представлена ​​адміністрація Джо Байдена. Щоразу, коли йдеться про розширення НАТО, постає питання про членство в ньому України і Грузії і про рішення, яке НАТО ухвалив на Бухарестському саміті, - не надавати цим країнам Плану дій щодо членства в Альянсі. Що президент Литви Гітанас Науседа порадив би новій адміністрації США в плані відносин з НАТО і контактів з українською і грузинською сторонами? Дивіться ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Литви тут:

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