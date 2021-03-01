Президент Литви про санкції проти Росії, Україну в НАТО і "Північний потік-2" (відео)

Президент Литви Гітанас Науседа в ексклюзивному інтерв’ю DW розповів про перспективи членства України в ЄС і НАТО, можливість зупинки проєкту "Північний потік-2" та санкції проти Росії.
У березні має відбутися саміт НАТО, на якому вперше буде представлена адміністрація Джо Байдена. Щоразу, коли йдеться про розширення НАТО, постає питання про членство в ньому України і Грузії і про рішення, яке НАТО ухвалив на Бухарестському саміті, - не надавати цим країнам Плану дій щодо членства в Альянсі. Що президент Литви Гітанас Науседа порадив би новій адміністрації США в плані відносин з НАТО і контактів з українською і грузинською сторонами? Дивіться ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Литви тут:
Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю DW розповів про те, чому вважає Олександра Лукашенка експрезидентом, про загрозу анексії Білорусі Росією, а також роль Литви і ЄС у вирішенні кризи в Білорусі.
В інтерв'ю DW радниця голови правління "Нафтогазу України" Олена Зеркаль про те, чи є ще шанси зупинити проєкт газопроводу "Північний потік - 2" між Росією та Німеччиною, та про ціни на газ для населення після 2024 року.
Перший президент України Леонід Кравчук розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW про необхідність змін у переговорних форматах щодо Донбасу та про те, кого вважає справжнім ворогом України.
США вже формують нову стратегію щодо Донбасу, запевняє глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Чи справді це так? І як впливатиме Джо Байден на ситуацію на Донбасі? DW опитала відомих заокеанських політологів.