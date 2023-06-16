Президент ПАР у Києві назвав складові "мирного плану"

Під час візиту до України президент ПАР Сиріл Рамафоса розповів про 10 пунктів "мирного плану" - бачення країн Африканського Союзу шляху до припинення війни, розв'язаної Росією проти України.

Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса представив бачення країн Африканського Союзу шляху досягнення миру у війні, розв'язаній Росією проти України. Про план з десяти пунктів він розповів в п'ятницю, 16 червня, у Києві на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та іншими главами африканських держав і урядів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом, - цитує президента ПАР агентство. - Ми віримо, що ця війна має закінчитися якнайшвидше через перемовини й дипломатичним шляхом".

Третьою складовою, за словами Рамафоси, є "деескалація по обидва боки". "Ми також визначаємо четверте питання - суверенність держав і народів відповідно до Статуту ООН, і це потрібно поважати", - сказав він.

П'ятою складовою є необхідність гарантій безпеки для всіх країн, а шостою - те, що обидві країни "повинні забезпечити рух зернових і добрив", зазначив Рамафоса. Водночас він наголосив, що "однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни". "Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися", - зазначив він.

Сьомим основним елементом, за словами Рамафоси, є гуманітарні питання. "Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу. Восьмим основним компонентом є обов'язковий обмін полоненими. Це також має включати повернення дітей", - сказав він.

Дев'ятою складовою є післявоєнна відбудова і допомога постраждалим через війну. "І десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки", - резюмував він.

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Зеленський виключає можливість замороження війни

Своєю чергою Володимир Зеленський виключив ймовірність заморожування війни. За його словами, після 2014 року вже було подібне заморожування і спроби вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак той "просто витрачав цей час на зростання могутності своєї держави", наголосив Зеленський. "Я сказав відверто, ми не дамо цього шансу вдруге", - додав український президент.

Також Зеленський закликав не називати війну РФ проти України "кризою", завзначивши, що "деякі колеги" продовжують публічно використовувати це визначення. "Це не криза і це не загроза, це війна, наслідки якої - велика кількість криз", - наголосив він.

Зеленський: Путін або неадекватний, або не контролює армію

Також Зеленський прокоментував ракетну атаку РФ на Київ і область під час візиту делегації лідерів африканських країн, зауваживши, що це є свідченням того, що Путін або не контролює армію, або є "неадекватним".

"Сьогоднішній ракетний удар свідчить про те, що або керівництво РФ, президент Путін не контролює свою армію, абсолютно не контролює свої збройні сили, включно з найманцями "Вагнера", тому що вони б'ють ракетами по лідерах інших держав... або ця людина неадекватна", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

Путін, за словами Зеленського, не готовий бачити мир, а хоче стерти та зруйнувати повністю державу Україна. "Якщо такі наміри у людини, то для мене багато запитань - яке спілкування, який діалог (можливий - Ред.) із цією людиною", - сказав український президент.

Рамафоса: Ракети не зупиняють від закликів до деескалації

Втім, ракетний обстріл Києва не утримує лідерів країн Африканського Союзу від продовження закликів до деескалації, заявив Рамафоса. "Запуск керованих ракет сьогодні не стримує нас. Він не зупиняє нас від продовження закликів до деескалації. І, власне, ті події, які ми сьогодні побачили або навіть відчули, саме вони й роблять наші заклики до деескалації важливішими", - сказав він.

Під час візиту Рамафоса відвідав з колегами Бучу на Київщині, в якій після деокупації виявили тіла 458 вбитих цивільних. Згодом африканські лідери оглянули рештки підбитої російської військової техніки в центрі Києва.

За даними агентства Reuters, у столиці їх застала повітряна тривога, тому вони зайшли до готелю, щоби скористатися його бомбосховищем. Однак представник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що делегація не чула ні сповіщення про повітряну тривогу, ні вибухів у Києві. "Як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів. Програма Африканської мирної місії виконується за планом", - написав він у Twitter.

Поїздка в РФ та обговорення саміту БРІКС

До складу африканської делегації, окрім президента ПАР, увійшли президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, президент Сенегалу Макі Салл, президент Замбії Хакаінде Хічілема, прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі та спеціальні представники президентів Конго Флоран Нтсіба та Уганди Рухакана Ругунда.

Після візиту до Києві африканська делегація поїде до російського Санкт-Петербурга для зустрічі з Путіним. За словами Рамафоси, під час цієї зустрічі сторони говоритимуть, зокрема, про можливу особисту участь Путіна в саміті БРІКС. "Я також матиму двосторонню зустріч із президентом Путіним для того, щоб обговорити саміт БРІКС. Це питання ще обговорює і розглядає наш уряд", - сказав він.

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Нагадаємо, саміт БРІКС, куди разом з Бразилією, Індією, Китаєм та ПАР входить і Росія, має відбутися 22-24 серпня в ПАР. На захід офіційно запрошено і Путіна, щодо якого Міжнародний кримінальний суд (МКС) 17 березня видав ордер на арешт. Це означає, що країни, які визнають юрисдикцію МКС, серед яких і ПАР, зобов'язані затримати російського президента.