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Росія атакувала Київ під час візиту африканської делегації

Валерій Сааков | Віолетта Чайковська
1 год. тому

На Київщині збили всі ракети і дрони, випущені Росією. Там у цей час були лідери кількох африканських країн, які приїхали з "посередницькою місією". Влада України назвала атаку сигналом Африці, що РФ не прагне миру.

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Росіяни гатили по Києву в тому числі й Калібрами
Пуск російської крилатої ракети "Калібр"Фото: Russian Defense Ministry's press service/AP/picture alliance

Росія вдень в п'ятницю, 16 червня, атакувала Київську область та Київ з повітря.

За даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), росіяни застосували одночасно шість аеробалістичних ракет типу "Кинджал" і шість крилатих ракет типу "Калібр", а також два розвідувальні дрони.

Силам української протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити всі цілі. 

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Попри досить інтенсивний ракетний обстріл у Києві руйнувань чи пошкоджень не зафіксовано, повідомив мер Віталій Кличко. Так само й у Київській міській військовій адміністрації заявили, що інформацій про жертви чи руйнування внаслідок атаки не надходило. 

Водночас у Київській області пошкоджені приватні будинки та є постраждалі, повідомив начальник обласного управління Національної поліції Андрій Нєбитов. За даними Офісу генерального прокурора, постраждала 82-річна жінка. Також поранення отримав водій автомобіля, який їхав дорогою під час повітряної тривоги. 

Обстріл під час візиту африканської делегації

Ракетний удар був скоєний під час перебування в Києві делегації африканських лідерів, котрі намагаються посадити за стіл переговорів президентів України й Росії - Володимира Зеленського й Володимира Путіна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав обстріл "меседжом Африці", що Росія прагне лише війни, а не миру.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також звинуватив Путіна в тому, що той готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав. 

Тим часом у пресслужбі президента Південно-Африканської Республіки повідомили, що Сиріл Рамафоса відвідав з колегами Бучу на Київщині, в якій після деокупації виявили тіла 458 вбитих цивільних. 

Згодом африканські лідери оглянули рештки підбитої російської бойової техніки в центрі Києва. За даними агентства Reuters, у столиці їх застала повітряна тривога, тому вони зайшли до готелю, щоби скористатися його бомбосховищем. 

Після атаки пресслужба Рамафоси повідомила, що "місія проходить добре і відповідно до плану", очікуються переговори з Зеленським. 

Наступного дня африканська "миротворча місія" планує поїхати до Росії.

"Непереможні" "Кинджали": ППО України збила 6 ракет РФ

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Топтема

Росіяни гатили по Києву в тому числі й Калібрами

Росія атакувала Київ під час візиту африканської делегації

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