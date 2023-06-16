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Африканські лідери їдуть в Україну й РФ з мирною ініціативою

Валерій Сааков
1 год. тому

Африканська делегація відвідає Київ і Санкт-Петербург 16-17 червня. ЗМІ дізналися про "заходи зі зміцнення довіри", які вони запропонують Україні та Росії під час своїх зусиль з посередництва.

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Президент ПАР Сиріл Рамафоса - один із очільників африканської "мирної місії", делегація якої відвідає 16-17 червня Україну та Москву.
Президент ПАР Сиріл Рамафоса - один із очільників африканської "мирної місії", делегація якої відвідає 16-17 червня Україну та Москву.Фото: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa/picture alliance

Делегація лідерів кількох африканських країн має прибути в п'ятницю, 16 червня, до Києва, а наступного дня - до російського Санкт-Петербурга.

Її очолюють президенти Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса та Сенегалу Маккі Салл. Також до неї входять лідери Замбії та Коморських островів.

Тим часом від поїздки відмовилися троє президентів - Єгипту, Уганди та Республіки Конго. Замість себе вони відправили до України та Росії прем'єр-міністра, колишнього прем'єра та главу свого офісу відповідно.

В рамках візиту очікуються зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським і РФ Володимиром Путіним.

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Візит під час контрнаступу ЗСУ

Візит відбудеться під час українського контрнаступу. "Саме під час ескалації конфлікту пошук миру повинен бути настільки ж прискорений", - сказав Рамафоса, якого цитує агентство AFP.

Африканська делегація сподівається донести до Зеленського та Путіна голос континенту, що сильно потерпає від зростання цін на зерно та негативного впливу на світову торгівлю після вторгнення Росії в Україну торік.

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Пропозиція "заходів зі зміцнення довіри"

Африканські лідери можуть запропонувати Україні та Росії низку "заходів зі зміцнення довіри", пише Reuters, посилаючись на проєкт рамкового документа, з яким ознайомилась агенція. В ньому зазначається, що метою місії є "просування важливості миру та заохочення сторін до переговорного процесу під керівництвом дипломатії".

"Конфлікт, а також санкції, накладені на Росію основними торговельними партнерами (африканського. - Ред.) континенту, негативно вплинули на африканську економіку й засоби до існування", - йдеться в документі. У ньому перераховується низка заходів, які можуть бути запропоновані сторонам:

"Вищезазначені заходи повинні бути спрямовані на сприяння створенню середовища, сприятливого для припинення вогню, що дозволить сторонам зміцнити довіру та розглянути можливість формулювання своїх стратегій відновлення миру", - йдеться в документі.

В проєкті зазначається, що угода про припинення бойових дій може бути укладена згодом і повинна супроводжуватися переговорами між Росією та Заходом. На цих переговорах необхідно буде обговорити такі питання, як розгортання систем озброєнь середньої дальності, тактичних ядерних озброєнь і систем біологічної зброї.

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Президент ПАР Сиріл Рамафоса - один із очільників африканської "мирної місії", делегація якої відвідає 16-17 червня Україну та Москву.

Африканські лідери їдуть в Україну й РФ з мирною ініціативою

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