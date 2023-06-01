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ПолітикаПівденно-Африканська Республіка

ПАР розглядає юридичні варіанти щодо ордеру на арешт Путіна

Ольга Журавльова
2 год. тому

Як член МКС, Південна Африка буде зобов'язана заарештувати Путіна, якщо той відвідає саміт БРІКС у серпні в Кейптауні. У ПАР міркують, що з цим робити.

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Наледі Пандор - міністерка закордонних справ ПАР
Наледі Пандор - міністерка закордонних справ ПАРФото: Alexander Shcherbak/TASS/imago images

Південно-Африканська республіка (ПАР) розглядає юридичні варіанти щодо ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна, якщо він візьме участь у  саміті країн БРІКС  в Йоганнесбурзі в серпні. Про це заявила у четвер, 1 червня, міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор.

"Наш уряд наразі вивчає юридичні можливості щодо цього питання", - сказала Пандор журналістам в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС в Кейптауні, цитує Reuters.

Вона додала, що запрошення на саміт 22-24 серпня в Йоганнесбурзі були надіслані всім главам держав блоку - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента через обвинувачення в його причетності до воєнних злочинів РФ в Україні, і Південна Африка, як член МКС, теоретично буде зобов'язана заарештувати його, якщо він відвідає саміт.

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Саміт можуть перенести з ПАР в Китай

Один з варіантів, який набирає обертів серед південноафриканських чиновників, полягає в тому, щоб попросити Китай прийняти саміт, заявив у середу високопоставлений урядовець на умовах анонімності, повідомляє Reuters. Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив у четвер, що повідомлення про перенесення саміту БРІКС з ПАР до Китаю є фейком, повідомляє "Інтерфакс".

Напередодні, у вівторок,  Кремль заявив, що Росія візьме участь у саміті на "належному рівні".

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Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт Путіна в березні, звинувативши його у воєнному злочині - насильницькій депортації дітей з окупованої Росією території України. 

Що розповідають діти, які повернулися з депортації в РФ

 

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