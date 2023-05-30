ПАР гарантує імунітет для Путіна на саміті БРІКС

Керівництво Південно-Африканської Республіки (ПАР) заявило, що надасть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні. Про це йдеться в урядовому бюлетені, опублікованому напередодні. У саміті, можливо, візьме участь президент Росії Володимир Путін, оголошений у розшук Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі за звинуваченнями в скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Імунітет поширюється на зустріч міністрів закордонних справ країн блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Вони зберуться в Кейптауні з 1 по 2 червня. Це також стосується саміту глав держав БРІКС, запланованого на 22-24 серпня, ідеться в офіційному повідомленні МЗС африканської країни.

"Це стандартне надання імунітетів, яке ми проводимо для всіх міжнародних конференцій і самітів, організованих у Південній Африці, незалежно від рівня участі", - цитує агентство Bloomberg заяву представника дипломатичного відомства, яку він зробив у вівторок, 30 травня. "Імунітети надаються конференції, а не конкретним особам. Вони призначені для захисту заходу та його учасників від юрисдикції приймаючої країни на час проведення конференції", - додав речник відомства.

У заяві підкреслюється, вказує Bloomberg, що надання імунітету зустрічам БРІКС не скасовує "жодного ордера, який міг бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції". З цього випливає, що якщо учасник зустрічі, якого розшукує МКС, приїде в країну не як учасник міжнародних самітів, то ПАР, яка підписала Римський статут, яким було засновано Міжнародний кримінальний суд (МКС), зобов'язана заарештувати його.

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Ордер МКС на арешт Путіна і позиція ПАР

МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна 17 березня. Його вважають причетним до незаконної депортації дітей з окупованих районів України в Росію.

Після того президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія ухвалила рішення про вихід країни з МКС. Однак уже наступного дня влада ПАР назвала помилковими слова президента країни.

На початку травня газета Sunday Times із посиланням на власні джерела повідомляла, що влада ПАР попросила Путіна не приїжджати в країну, а взяти участь у саміті БРІКС через Zoom.