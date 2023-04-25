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Президент ПАР Сиріл Рамафоса
Президент ПАР Сиріл РамафосаФото: GCIS/AP Photo/picture alliance
ПолітикаПівденно-Африканська Республіка

Ордер на арешт Путіна: ПАР виходить з МКС

Максим Сидоржевський
3 год. тому

У ПАР заявили, що вважають "несправедливими" відносини Міжнародного кримінального суду з "деякими країнами", не називаючи, утім, Росію.

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Південно-Африканська Республіка (ПАР) хоче припинити своє членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС). "Правляча партія вирішила, що Південна Африка повинна вийти з МКС", - заявив у вівторок, 25 квітня, президент країни Сиріл Рамафоса.

Як пояснив глава ПАР, правлячий Африканський національний конгрес вважає, що відносини МКС з деякими країнами є "несправедливими". "Ми хотіли б детально обговорити питання несправедливого ставлення, але наразі правляча партія вирішила вийти з МКС", - додав Рамафоса, цитує агенція AFP.

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Цього року ПАР прийматиме саміт лідерів Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Згідно з ордером на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданим МКС в березні, Південна Африка як країна-учасниця Римського статуту повинна була б заарештувати російського президента, якщо він прибуде на саміт. 24 квітня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президент РФ отримав запрошення взяти участь у саміті БРІКС, який цьогоріч відбудеться у серпні. Пєсков додав, що відповідні рішення ухвалюватимуться ближче до дати заходу. 

Південна Африка не засудила агресивну війну Росії в Україні. Країна заявляє, що хоче залишатися неупередженою і віддає перевагу діалогу для припинення війни.

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У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в управлінні справами президента РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині - "незаконній депортації населення (дітей)" з окупованих територій до Росії. Країни-учасниці Римського статуту зобов'язані заарештувати підозрюваних на своїй території та передати їх МКС. Німеччина заявила, що так і вчинить.

Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?

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