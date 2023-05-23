В Африці пропонують мирні переговори до виведення військ РФ

"Спочатку - припинення бойових дій, тоді - створення рамкових умов для міцного миру", - такий план для України пропонує президент ПАР Рамафоса, який збирається в червні до Києва ще з п'ятьма африканськими лідерами.

Лідери шести африканських країн вважають, що Україні слід почати мирні переговори з Росією навіть за умов перебування військ РФ на її території. Про це повідомили в Південно-Африканській Республіці (ПАР) у понеділок, 22 травня, напередодні поїздки африканської делегації до Києва та Москви.

"Спочатку - припинення бойових дій, потім - створення рамкових умов для міцного миру", - сказав речник президента ПАР Сиріла Рамафоси Вінсент Магвеня в понеділок, 22 травня.

Позиція Києва полягає в тому, що переговори з Москвою неможливі, поки російські війська перебувають на території України.

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Африканське посередництво

16 травня Рамафоса оголосив, що лідери шести африканських країн пропонують посередництво між Україною та Росією.

Ініціативою керує президент Сенегалу Макі Салл. Її підтримують президенти Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі та Замбії Хакаїнде Хічілема, а також глави Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо та Уганди Йовері Мусевені.

Як нагадує агентство Reuters, делегація Сенегалу була відсутня під час голосування генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй (ООН) у лютому за резолюцію про необхідність досягнення миру в Україні, яка підтверджує прихильність її суверенітету та територіальній цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів і вимагає негайного виведення російських військ. Єгипет і Замбія підтримали цю резолюцію, тоді як Республіка Конго та Уганда утрималися.

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Візит до Києва та Москви

Африканська місія, яка просуває свою "мирну ініціативу", збирається відвідати Київ і Москву в червні.

Коментуючи пропозиції Рамафоси, посолка України в ПАР Любов Абравітова зазначила: "Мій президент сказав дуже чітко, що перемовин між Україною і Росією не буде, доки росіяни не покинуть нашу територію в її міжнародно визнаних кордонах". При цьому вона додала, що Київ буде готовий прийняти всіх делегатів і провести з ними переговори.

Російські ЗМІ пишуть, що в Москві виявили готовність розглянути пропозиції ПАР, але поки "нічого на папері" не отримували.

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