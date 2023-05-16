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Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл РамафосаФото: Ihsaan Haffejee/AA/picture alliance
КонфліктиПівденно-Африканська Республіка

Країни Африки пропонують посередництво між Києвом і Москвою

Валерій Сааков
26 хв. тому

Шестеро африканських лідерів планують відвідати Росію та Україну "якомога швидше", щоб допомогти врегулювати "руйнівний" конфлікт між двома країнами, повідомив президент ПАР. Переговори пропонує і Саудівська Аравія.

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Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса оголосив у вівторок, 16 травня, нову миротворчу ініціативу лідерів африканських країн з метою врегулювання війни Росії проти України. За його словами, група з шести африканських лідерів планує відвідати РФ і Україну "якомога швидше", щоб допомогти знайти рішення "руйнівного" конфлікту між двома країнами.

Він додав, що президенти Росії Володимир Путін і України Володимир Зеленський "погодилися прийняти місію і глав африканських держав, як у Москві, так і в Києві", передає агентство AFP. "Мої розмови з обома лідерами показали, що вони обидва готові прийняти африканських лідерів і обговорити, як можна покласти край цьому конфлікту. Чи вдасться це зробити, буде залежати від дискусій, які відбудуться", - сказав Рамафоса на пресконференції.

За його словами, мирний план підтримали лідери Сенегалу, Уганди та Єгипту, а генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН), Сполучені Штати та Великобританія були поінформовані про цю ініціативу. Рамафоса додав, що Вашингтон і Лондон висловили "обережну" підтримку мирному плану.

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Саудівська Аравія теж пропонує мирне врегулювання

Тим часом король Саудівської Аравії Салман запросив Зеленського відвідати цього тижня як почесний гість арабський саміт у королівстві, повідомили агенції dpa дипломатичні джерела в Ер-Ріяді.

Саміт відбудеться 19 травня в саудівському місті Джидда. За словами джерел, цей захід стане нагодою для саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана обговорити з Зеленським шляхи припинення війни в Україні через пошук спільних позицій, які би привели до початку переговорів між Москвою та Києвом. Поки що підтвердження з Києва не надходило.

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Саудівська Аравія неодноразово пропонувала стати посередником між Росією та Україною. Торік Ер-Ріяд виступив посередником між РФ і Україною у перемовинах щодо звільнення 10 військовополонених з різних країн. Водночас королівство та його сусіди по Перській затоці підтримують відносини з Росією попри її повномасштабне вторгнення в Україну, чинячи опір тиску Заходу.

П'ятничний саміт стане першим з моменту відновлення членства Сирії в Лізі арабських держав, більш ніж через десять років після того, як її членство призупинили на тлі громадянської війни. На захід запрошений президент Сирії Башар Асад. Саміту передувала також домовленість між Саудівською Аравією та її регіональним суперником Іраном про відновлення зв'язків, укладена в березні за посередництва Китаю.

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Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса

Країни Африки пропонують посередництво між Києвом і Москвою

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