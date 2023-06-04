Резніков про "мирний план" Індонезії: Звучить як російський

Міністр оборони України відкинув мирний план, запропонований Індонезією, заявивши, що той "звучить як російський". В Офісі президента Зеленського ініціативу назвали "планом-близнюком пропозиції РФ про капітуляцію"

Міністр оборони України Олексій Резніков відкинув мирні пропозиції Індонезії, заявивши, що вони звучать не як індонезійський, а "як російський план".

"Нам потрібно виграти цю війну, після чого ми будемо вести переговори з кремлівським режимом або з новим лідером", - заявив Резніков на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі 3 червня, повідомляє Bloomberg.

Офіс президента: План-близнюк капітуляції

На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка "мирний план" Індонезії є "близнюком російської пропозиції про капітуляцію".

"Україна має негайно припинити опір, припинити вогонь по "дружніх російських окупантах", відійти вбік на 15 кілометрів і сором'язливо чекати, доки Росія разом із "миротворцями" не проведе фейковий референдум 2.0, щоб під дулами автоматів на окупованій території зафіксувати своє право безкарно вбивати?! Маємо це серйозно слухати? 465 днів війни за свободу, щоб почути чергову пропозицію "стати на коліна"?" - написав Подоляк у Twitter.

Він наголосив, що "реалістична пропозиція одна" - виведення військ РФ з України. "Негайно. Після цього - переговори щодо буферної зони, ракет, репарацій тощо. І жодного міфічного "врегулювання", під яким розуміють капітуляцію, не треба", - зазначив Подоляк.

Референдуми на "спірних територіях"

Напередодні на "Діалозі Шангрі-Ла" міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував "мирний план" для завершення війни Росії проти України. Він включає припинення вогню "на нинішніх позиціях обох сторін конфлікту", створення під контролем миротворців Організації Об'єднаних Націй демілітаризованої зони шляхом відведення військ на 15 кілометрів від передових позицій кожної зі сторін, і проведення на окупованих РФ територіях України референдуму під егідою ООН, "щоб об'єктивно з'ясувати бажання більшості мешканців різних спірних районів".

У відповідь на такі пропозиції в українському міністерстві закордонних справ наголосили, що в Україні немає "спірних територій" з Росією, аби проводити там референдуми, а РФ вчинила акт агресії, окупувавши їх.