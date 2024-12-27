Президент Німеччини розпустив парламент

Президент Німеччини розпустив парламент27 грудня 2024 р.
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) оголосив у п'ятницю, 27 грудня, що розпускає парламент (Бундестаг).
Він також призначив дострокові вибори - на 23 лютого 2025 року.
Недовіра уряду Шольца
Коаліція, до якої входила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), Вільна демократична партія (ВДП) і партія "Союз90/Зелені", розвалилася на початку листопада.
16 грудня Бундестаг висловив недовіру уряду Шольца, що дозволило Штайнмаєру розпустити парламент і призначити дострокові вибори.