Президент Німеччини розпустив парламент

Вибори до німецького Бундестагу відбудуться 23 лютого 2025 року. За їхніми підсумками у ФРН сформується новий уряд.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) оголосив у п'ятницю, 27 грудня, що розпускає парламент (Бундестаг).

Він також призначив дострокові вибори - на 23 лютого 2025 року.

Недовіра уряду Шольца

Коаліція, до якої входила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), Вільна демократична партія (ВДП) і партія "Союз90/Зелені", розвалилася на початку листопада.

16 грудня Бундестаг висловив недовіру уряду Шольца, що дозволило Штайнмаєру розпустити парламент і призначити дострокові вибори.