Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подала у відставку

Каллас стане головною дипломаткою ЄС замість Жозепа Борреля. Заміну їй в естонському уряді вже підібрали.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у понеділок, 15 липня, подала у відставку - у зв'язку з переходом на нову роботу.

Каллас замінить Борреля

Каллас обійме посаду верховної представниці Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики.

До її призначення главою зовнішньополітичної служби Євросоюзу залишається Жозеп Боррель.

Її кандидатуру ще має затвердити Європейський парламент, але сумнівів у тому, що це станеться немає.

Хто стане новим прем'єром Естонії

Разом із Каллас у відставку пішов весь уряд Естонії.

До формування нового Каллас виконуватиме обов'язки прем'єра.

Очікується, що новим прем'єром стане Крістен Міхал.