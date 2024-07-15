Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подала у відставку

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подала у відставку15 липня 2024 р.
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Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у понеділок, 15 липня, подала у відставку - у зв'язку з переходом на нову роботу.
Каллас замінить Борреля
Каллас обійме посаду верховної представниці Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики.
До її призначення главою зовнішньополітичної служби Євросоюзу залишається Жозеп Боррель.
Її кандидатуру ще має затвердити Європейський парламент, але сумнівів у тому, що це станеться немає.
Хто стане новим прем'єром Естонії
Разом із Каллас у відставку пішов весь уряд Естонії.
До формування нового Каллас виконуватиме обов'язки прем'єра.
Очікується, що новим прем'єром стане Крістен Міхал.