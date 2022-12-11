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Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас
Прем'єр-міністерка Естонії Кая КалласФото: Darko Bandic/dap/picture alliance
ПолітикаЕстонія

Каллас: Потрібно й далі постачати зброю в Україну

Євгенія Наконечна
4 год. тому

Якби зброю Києву надіслали до вторгнення РФ "більше життів було б врятовано", переконана прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Україні й далі потрібно постачати все необхідне, каже вона.

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Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликає Німеччину та інших союзників продовжити постачання зброї Україні. "Я закликаю всіх союзників, включно з  Німеччиною, надіслати Україні все необхідне, щоб вона могла захистити себе", - сказала прем'єр-міністерка в інтерв'ю агенції dpa, оприлюднене в неділю, 11 грудня. "Якби всі союзники надіслали зброю ще в січні або лютому, багато життів було б врятовано", - наголосила політикиня.

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Естонія, одна з найменших країн ЄС, на відміну від Німеччини, вже постачала зброю в Україну до початку російської агресії проти України 24 лютого. Згідно зі статистикою Кільського інституту світової економіки, балтійська країна, що межує з Росією, підтримала Україну більше, ніж будь-яка інша країна світу за обсягом свого сукупного валового внутрішнього продукту. Також за обсягами поставок озброєнь у абсолютних числах вона так само випереджає значно більші та фінансово потужніші європейські країни, як-от Італія чи Іспанія.

На запитання, чи варто Німеччині також направити в Україну бойові танки Leopard 2, Каллас відповіла: "Кожна окрема країна повинна сказати, що вона може надати, а що ні". Водночас, вона підкреслила, що поставки зброї стосуються не лише України. "Йдеться не лише про суверенітет і свободу тієї чи іншої країни в Європі, а й про безпеку всієї Європи", - сказала естонська політикиня. За її словами, країна повинна бути спроможна захистити себе, якщо на неї напали.

Україна вже давно вимагає від Німеччини поставити бойові танки Leopard 2, проте канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) не раз заявляв, що не хоче ухвалювати рішення про постачання танків одноосібно. Утім, США вже заявили, що не заперечують проти таких поставок. За інформацією української сторони, ведуться переговори з урядом ФРН щодо постачання танків Leopard 2 та бойових машин піхоти Marder.

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