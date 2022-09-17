Військовий комітет НАТО обговорює підтримку України

Президент Естонії на відкритті конференції Військового комітету НАТО закликав до подальшої підтримки Києва. Якщо конфлікт в Україні буде заморожений, він залишиться гниючою раною в серці Європи, вважає Алар Каріс.

Конференція Військового комітету НАТО проходить у столиці Естонії. Одним із основних завдань цього формату є імплементація рішень, узгоджених на саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді. Президент Естонії Алар Каріс у п'ятницю, 16 вересня, у промові на відкритті конференції зосередився на ситуації в Україні та закликав до подальшої військової підтримки Києва.

"Наразі - саме час зробити так, аби Україна могла продовжувати розвивати перші успіхи на полі бою, - зазначив Каріс. - Ми всі знаємо, що війна ще далека від завершення. Це означає, що ми повинні продовжувати військову підтримку, чого би це не коштувало. Нездатність скористатися українськими успіхами була б великою помилкою".

На його думку, у разі замороження конфлікту в Україні, це залишиться гниючою раною у серці Європи. "Він роками не даватиме нам вийти з циклу конфронтації з Росією", - наголосив Каріс. "З точки зору європейської безпеки та стабільності, найбільш ефективною стратегією щодо РФ, як і раніше, є стримування - економічне, політичне та військове", - упевнений президент Естонії.

Перша конференція для глав міністерств оборони Фінляндії та Швеції

На зустрічі в Естонії також будуть розглянуті питання щодо навчання інструкторами НАТО збройних сил в Іраку (NATO Mission Iraq, NMI) та роботи Міжнародних сил під керівництвом Альянсу (KFOR), які відповідають за безпеку на території Косова.

Глави міністерств оборони Фінляндії та Швеції Антті Кайкконен та Петер Гультквіст цього року вперше беруть участь у конференції як запрошені гості. Форум триватиме до 18 вересня. Головує на зустрічі очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Військовий комітет збирається двічі на рік на наради глав оборонних відомств у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, щорічно конференція проводиться в одній із країн Альянсу.

Військові рекомендації Північноатлантичній раді

Форум представляє консенсусні військові рекомендації Північноатлантичній раді щодо реагування на глобальні виклики безпеки. Роботу військового комітету забезпечують постійні військові представники країн у штаб-квартирі НАТО. До його складу входять начальники штабів 30 країн - членів Альянсу.

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На саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня члени Альянсу домовилися, зокрема, що дислокований у Литві міжнародний батальйон НАТО буде розширений до підрозділу розміром із бригаду чисельністю від 3000 до 5000 військовослужбовців під керівництвом Німеччини.

Міжнародні батальйони НАТО в Литві, інших країнах Балтії та Польщі були розгорнуті в 2017 році на тлі остраху щодо безпеки у регіоні після анексії Росією Криму.