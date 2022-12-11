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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Посол України в Німеччині Олексій МакеєвФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Берлін пообіцяв більше зброї Києву - посол

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що німецький уряд планує подальші поставки зброї Києву. У Берліні його також запевнили, що не буде переговорів з РФ без згоди України.

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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що отримав обіцянки від німецького уряду щодо подальших поставок зброї. Крім того, Берлін запевнив його, що жодких переговорів з Росією без згоди Києва не буде, повідомив Макеєв в інтерв'юWelt am Sonntag, опублікованому в неділю, 11 грудня. "У прямих переговорах нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів. Які саме, ми оголосимо разом у відповідний час", - пояснив посол.

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Макеєв заявив Welt am Sonntag, що він не хоче чинити дипломатичний тиск на німецький уряд, але хоче, щоб "Німеччина швидше надала те, що у неї є". Україна не має часу більше чекати на зброю. Необхідно терміново надати більше систем протиповітряної оборони, гаубиць, зенітних танків типу Gepard та боєприпасів. "Ми також продовжуємо переговори щодо постачання танків Marder та Leopard, - сказав Макеєв.

Новий посол України зазначив, що під час своїх інавгураційних візитів він "завжди отримував дуже теплий" прийом. Він підкреслив, що відчуває бажання багатьох німецьких політиків підтримати Україну.

Жодних переговорів з Росією без згоди Києва

Щодо можливого завершення війни, то німецький уряд запевнив його, "що не буде жодних переговорів з Путіним, якщо ми цього не хочемо. Якщо Україна буде готова до цього, ми вирішимо, за яких обставин такі переговори відбудуться. Але на даний момент нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники", - сказав Макеєв. Про мир в Україні не можна домовлятися, за нього треба боротися, додав він.

Наприкінці листопада в ефірі телеканалу ZDF посол вже закликав надати більше зброї, щоб "виграти війну". Це, своєю чергою, означатиме повернення всієї території України під український контроль - включно з Кримом, який був анексований у 2014 році, наголосив він.

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