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Прем'єр Катару приїхав у Київ: пообіцяв гуманітарну допомогу

Олександр Куницький
2 год. тому

Під час візиту до Києва прем'єр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані обговорив з українським колегою Денисом Шмигалем "зернову угоду", "формулу миру" Зеленського та допомогу в поверненні депортованих до Росії дітей.

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Прем'єр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані (фото з архіву)
Прем'єр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані (фото з архіву)Фото: Getty Images/AFP/K. Jaafar

Катар виділить Україні 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, заявив прем'єр-міністр і міністр закордонних справ країни Мухаммад бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані на спільному брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем у Києві в п'ятницю, 28 липня.

За його словами, кошти підуть на відбудову зруйнованої війною інфраструктури та для забезпечення питною водою людей у постраждалих регіонах. Свою чергою Шмигаль повідомив, що гроші спрямують також на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, гуманітарне розмінування та інші важливі соціальні й гуманітарні проєкти.

Посередницькі зусилля Катару з повернення дітей

Під час брифінгу рем'єри наголосили на важливості відновлення Чорноморської "зернової угоди" та необхідності продовжити реалізацію ініціативи Grain from Ukraine. Шмигаль зауважив, що після виходу з "зернової угоди" Росія поставила під загрозу життя мільйонів людей.

Він також подякував Катару "за готовність докласти посередницьких зусиль з метою повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла і продовжує утримувати на своїй території".

Прем'єр Катару в Москві

Зі Шмигалем катарський прем'єр уже обговорив реалізацію конкретних кроків "формули миру", запропонованої президентом України Володимиром Зеленським. Згодом аль Тані має зустрітися з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У червні прем'єр Катару відвідав Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорювали двосторонні відносини, зокрема "в сферах енергетики, продовольчої безпеки та питань, пов'язаних з міжнародним миром і безпекою".

Також у Москві аль Тані зустрічався з російським прем'єром Михайлом Мішустіним і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

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