Посли країн ЄС обговорюють нові санкції проти Білорусі

Нові штрафні заходи щодо режиму в Білорусі обговорюють посли країн Європейського Союзу в Брюсселі в середу, 26 червня. Питання було терміново винесено на порядок денний, оскільки це останнє засідання постпредів під керівництвом Бельгії, яка головує в Раді ЄС. З 1 липня головування за ротацією перейде до Угорщини.

"За останні місяці стало очевидно, що основний обхід санкцій (щодо РФ. - Ред.) відбувається через Білорусь, - вказало дипломатичне джерело DW у Брюсселі. - Коли ми вели переговори щодо 14-го пакету, ми зосередилися тільки на Росії, але залишається лазівка, яку необхідно закрити".

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За його даними, останніми днями Єврокомісія розробляла пакет санкцій щодо Білорусі, щоб привести його у відповідність з обмежувальними заходами щодо Росії. "Ми розуміємо, що це дуже короткий термін, адже зазвичай на це потрібно кілька тижнів, - підкреслило джерело DW. - Але зі зрозумілих причин переважна більшість держав-членів визнали, що ми повинні спробувати встигнути до 30 червня".

Введення нових санкцій щодо Білорусі активно просуває Бельгія. Якщо штрафні заходи ухвалять на рівні послів 26 червня, їх можуть затвердити на саміті ЄС у Брюсселі 27-28 червня.