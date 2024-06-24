ЄС запровадив санкції проти шістьох російських хакерів

У списку, зокрема, опинилися члени хакерської групи "Каллісто" та "Армагеддон". Зловмисникам заборонено в'їзд кіберзлочинців до Євросоюзу та накладено арешт їхні рахунки.

Рада Євросоюзу у понеділок, 24 червня, додала до списку санкцій шістьох російських хакерів, причетних до кібератак проти країни ЄС та України, йдеться у повідомленні органу.

Зазначається, що це вперше обмежувальні заходи вживаються проти кіберзлочинців, які використовують програми-вимагачі проти установ зі сфер охорони здоров'я та банківської справи. Так, у списку опинилися два члени хакерської групи "Каллісто" - Руслан Перетятько та Андрій Корінець. Група "Каллісто", до якої входять офіцери російської військової розвідки, проводять кібероперації за допомогою тривалих фішингових кампаній, спрямованих на викрадення конфіденційних даних, йдеться у повідомленні.

Також ЄС увів санкції щодо Олександра Склянка та Миколи Черних з хакерської групи Armageddon, яку курує Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ. Ця група здійснювала різні кібератаки на уряди країн-членів ЄС та України, в тому числі за допомогою фішингових електронних листів та шкідливого програмного забезпечення, наголосили в Брюсселі.

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У санкційний список також потрапили Михайло Царьов і Максим Галочкін - ключові особи у розгортанні шкідливих програм: Conti і Trickbot, а також причетні до хакерської групи Wizard Spider, зауважила Рада ЄС. Зазначається, що шпигунська програма Trickbot завдала значних економічних збитків в ЄС.

Режим кіберсанкцій ЄС

Загалом режим кіберсанкцій ЄС застосовано щодо 14 фізичних та чотирьох юридичних осіб. Він передбачає заморожування активів та заборону на в'їзд кіберзлочинців на територію Євросоюзу, а також арешт їхніх рахунків у банках держав-членів ЄС.

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Цей механізм санкцій був вперше створений в 2017 році. Раніше ЄС запровадив його щодо росіян Олексія Мініна, Олексія Моренця, Євгенія Серебрякова і Олега Сотнікова за причетність до спроб кібератаки на Організацію з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Тоді ж під санкції потрапили хакери з Китаю і Північної Кореї.