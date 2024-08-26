Поранений у Краматорську журналіст - у критичному стані

Відеожурналіст Іван Любиш-Кірдей перебуває у критичному стані, повідомило агентство Reuters, на яке працював медійник. Він зазнав поранень під час ракетного удару військ РФ по готелю в місті Краматорськ.

Журналіст міжнародного агентства Reuters Іван Любиш-Кірдей перебуває у критичному стані унаслідок поранень, яких від зазнав під ракетного удару військ РФ по готелю в місті Краматорськна Донеччині. Про це в понеділок, 26 серпня, повідомило агентство.

Як зазначається в повідомленні, Любиш-Кірдей був частиною команди Reuters, що складалася з шести людей, які висвітлювали війну в Україні. Вони зупинилися в готелі "Сапфір" у Краматорську, в який поцілила російська ракета. Під час тодішнього удару загинув радник агентства з питань безпеки Раян Еванс.

Ще один журналіст Reuters - Даніель Пелещук - зазнав поранень. Інші троє членів знімальної групи були знайдені і перебувають у безпеці, повідомляє агентство.

"Відеожурналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей залишається у критичному стані. Інший наш колега, український кореспондент Даніель Пелещук, отримав допомогу і покинув лікарню", - йдеться в повідомленні Reuters.

Дружина Любиш-Кірдея Марія Семенченко в дописі на Facebook уточнила, що він опинився поблизу епіцентру вибуху і зазнав численних травм. Зараз чоловік перебуває у обласній клінічній лікарні ім. Мечникова у Дніпрі.

40-річний Любиш-Кірдей працює в Reuters з 2022 року, а доти працював на Radio Free Europe/"Радіо Свобода". Він є громадянином України, у 2022 році президент Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" в журналістиці.

Удар по готелю у Краматорську

За даними української сторони, загалом внаслідок удару РФ по Краматорську, завданого РФ у ніч на 25 серпня, постраждали шестеро людей - більшість журналісти. Серед поранених громадяни США, Німеччини, Латвії та України. Окрім готелю, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Напередодні Зеленський заявив, що готель у Краматорську був "абсолютно цілеспрямовано, продумано" уражений російською балістичною ракетою типу "Іскандер".

Агентство Reuters заявляє, що не може незалежно перевірити, чи була ракета, яка влучила в готель, випущена Росією, та чи був удар по цій будівлі цілеспрямованим. Міністерство оборони Росії не коментувало цей удар. Водночас 26 серпня речник Кремля Дмитро Пєсков під час розмови з журналістами прямо не відповів на запитання, чи російська сторона вдарила по готелю, але заявив, що Москва нібито завдавала ударів лише по об'єктах військової інфраструктури або по місцях, "так чи інакше пов'язаних з військовою інфраструктурою", вказує Reuters.