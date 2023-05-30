Польща закриває кордон для російських вантажівок
Польща з 1 червня повністю заборонить в'їзд у країну через кордон із Білоруссю вантажівок із російськими та білоруськими номерами. Таку постанову від 29 травня опублікував польський уряд.
Згідно з постановою, до особливого розпорядження забороняється в'їзд через польсько-білоруський кордон вантажних автомобілів, тягачів, причепів, напівпричепів і автопотягів, зареєстрованих у Росії або Білорусі.
Водночас про запровадження такої ж заборони на кордоні Польщі та Калінінградської області РФ у документі не йдеться.
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Загострення з Білоруссю через журналіста
8 лютого суд у Білорусі позбавив волі відомого польського журналіста й активіста Анджея Почобута за заклики до запровадження санкцій проти Білорусі. У відповідь Польща припинила на кордоні з Білоруссю роботу пункту пропуску "Бобровники". Тоді офіційний Мінськ обмежив пересування польських фур, заборонивши їм в'їжджати до Білорусі через Литву та Латвію. Можливість в'їзду залишилась через пункт пропуску на білорусько-польському кордоні "Кукурики-Козловичі". Втім польська влада обмежила через цей пункт рух для російських і білоруських вантажівок.
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Польща зміцнює кордон з російським анклавом
У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю "стіну" завдовжки 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра, з колючим дротом та електронними системами контролю. На проєкт витратили близько 350 мільйонів євро.
Цього року аналогічну стіну планують звести на кордоні з РФ. Наприкінці минулого місяця прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що охорону кордону з Калінінградською областю РФ посилять так само, як і кордон з Білоруссю.
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