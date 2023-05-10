У Польщі перейменували російський Калінінград

Тепер у польських мапах і документах російський Калінінград матиме назву Крулевець. Кремль назвав такі дії "ворожими".
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Польська комісія стандартизації закордонних географічних найменувань рекомендувала називати російське місто Калінінград традиційним польським топонімом Крулевець. Відповідна постанова була видана комітетом ще 12 квітня і набула чинності 9 травня. Про це повідомило міністерство розвитку Польщі, до чиєї компетенції входить робота комісії, в середу, 10 травня.
Калінінград - російський ексклав, що межує з Польщею та Литвою. Комісія мотивувала зокрема тим, що Михайло Калінін, на честь якого в 1946 році перейменували приєднане до СРСР місто, підписав рішення про масове вбивство поляків у 1940 році - Катинський розстріл.
Також вона зазначила, що "поглянути по-новому на питання нав'язаних назв, які є дуже суперечливими і не зустрічають схвалення в Польщі" спонукала війна Росії проти України , нав'язування "русского мира" та ведення РФ інформаційної війни.
Так само "недружніми, ворожими діями", а також "русофобією на грані з безумством" речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав у розмові з журналістами в середу те, що російському послу напередодні не дали покласти вінки на цвинтарі радянських воїнів у Варшаві. Там активісти увімкнули дипломату сирену повітряної тривоги.
Інцидент трапився 7 травня, коли літак польської прикордонної поліції проводив патрулювання в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем під егідою прикордонної служби Європейського Союзу Frontex. Об'єднаний центр повітряних операцій Північноатлантичного Альянсу (НАТО) привів у стан тривоги чотири бойові літаки, але їхнє втручання не знадобилося, оскільки польський літак зумів вирівнятися та приземлитись. Ніхто з членів польського екіпажу не постраждав.