У Польщі перейменували російський Калінінград

Тепер у польських мапах і документах російський Калінінград матиме назву Крулевець. Кремль назвав такі дії "ворожими".

Польська комісія стандартизації закордонних географічних найменувань рекомендувала називати російське місто Калінінград традиційним польським топонімом Крулевець. Відповідна постанова була видана комітетом ще 12 квітня і набула чинності 9 травня. Про це повідомило міністерство розвитку Польщі , до чиєї компетенції входить робота комісії, в середу, 10 травня.

Калінінград - російський ексклав, що межує з Польщею та Литвою. Комісія мотивувала зокрема тим, що Михайло Калінін, на честь якого в 1946 році перейменували приєднане до СРСР місто, підписав рішення про масове вбивство поляків у 1940 році - Катинський розстріл.

Також вона зазначила, що "поглянути по-новому на питання нав'язаних назв, які є дуже суперечливими і не зустрічають схвалення в Польщі" спонукала війна Росії проти України , нав'язування "русского мира" та ведення РФ інформаційної війни.

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Кремль звинуватив Польщу у "ворожості"

У Кремлі назвали рішення Польщі "ворожими діями".

Так само "недружніми, ворожими діями", а також "русофобією на грані з безумством" речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав у розмові з журналістами в середу те, що російському послу напередодні не дали покласти вінки на цвинтарі радянських воїнів у Варшаві. Там активісти увімкнули дипломату сирену повітряної тривоги.

Польща викликала російського посла

Тим часом міністерство закордонних справ Польщі викликало в середу російського посла через перехоплення російським винищувачем польського літака над Чорним морем.

Інцидент трапився 7 травня, коли літак польської прикордонної поліції проводив патрулювання в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем під егідою прикордонної служби Європейського Союзу Frontex. Об'єднаний центр повітряних операцій Північноатлантичного Альянсу (НАТО) привів у стан тривоги чотири бойові літаки, але їхнє втручання не знадобилося, оскільки польський літак зумів вирівнятися та приземлитись. Ніхто з членів польського екіпажу не постраждав.

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У Польщі знайшли залишки російської ракети

Крім того, в середу польські ЗМІ RMF FM і Polsat News повідомили з посиланням на джерела, що військовим об'єктом, залишки якого знайшли в Польщі поблизу Замостя наприкінці квітня, виявилась російська ракета Х-55.

Коли саме вона впала, поки не відомо. Польська влада поки що не давала коментарів щодо знахідки, але заявила про розслідування інциденту.

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