Польща запровадила санкції проти 365 громадян Білорусі

У відповідь на вирок польському журналісту в Білорусі Варшава запроваджує санкції проти 365 громадян країни. Обмеження передбачають зокрема заборону на в'їзд до Шенгенської зони, а також замороження коштів.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі внесло 365 громадян Білорусі до списку осіб, чиє перебування на території Польщі небажане, повідомляє в понеділок, 29 травня, пресслужба відомства.

"Цим особам також буде заборонено в'їзд до Шенгенської зони. Вони будуть піддані заморожуванню грошових коштів та економічних ресурсів. Окрім того, міністр ухвалив рішення заморозити кошти та економічні ресурси щодо 20 організацій і 16 осіб, пов'язаних переважно з російським капіталом", - зазначили в польському міністерстві.

Санкційний список містить 159 депутатів, 76 суддів, сім прокурорів, 32 представників місцевої адміністрації, 28 працівників правоохоронних органів, 23 представників білоруських державних ЗМІ, 24 спортсменів і спортивних чиновників тощо.

У переліку - підприємці, пов'язані з РФ

Окрім того, до списку увійшли підприємці, пов'язані з російським капіталом. "Це 15 громадян Російської Федерації та один білорус. Під санкції також потрапили 20 суб'єктів господарювання (19 пов'язаних із Росією та один пов'язаний із Білоруссю)", - йдеться в повідомленні. Водночас дані людей, які потрапили до списку, не уточнюються. У МВС Польщі наголосили, що "ці особи сприяли білоруському режиму і брали участь у легітимізації та підтримці репресивної політики мінської влади".

У Варшаві уточнили, що санкції запроваджують через вирок журналістові міжнародного каналу громадського телебачення Польщі Polonia, активісту Спілки поляків Білорусі Анджею Почобуту. Його засудили у Білорусі до восьми років позбавлення волі з відбуванням терміну в колонії посиленого режиму. Почоботу закидають заклики до дій, спрямовані на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, а також розпалювання ворожнечі. Журналіста арештували у березні 2021 року.

Крім того, з лютого Польща призупинила на невизначений час роботу прикордонного пункту Бобровники-Берестовіца. Це рішення польська влада пов'язує з вироком Почобуту.

Читайте також: Що буде в Білорусі, якщо Лукашенко тяжко захворіє або помре