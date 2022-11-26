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КиївФото: Natacha Pisarenko/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Польща та Литва допоможуть Україні відбити агресію РФ

Олександр Куницький | Ольга Лебедєва
2 год. тому

Прем'єр-міністри України, Польщі та Литви обговорили актуальні питання та підписали спільну заяву, в якій підкреслили намір поглибити військову та політичну співпрацю.

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Прем'єр-міністри України Денис Шмигаль, Польщі Матеуш Моравецький та Литви Інґріда Шимоніте провели у Києві зустріч у форматі Люблінського трикутника. "Ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій", - написав у суботу, 26 листопада, Шмигаль у Telegram.

Український прем'єр наголосив, що три країни "об'єднують спільні цінності та бачення протистояння російській агресії та наближення нашої перемоги". "Останній рік довів, наскільки важлива єдність наших країн і народів. Працюємо з метою подальшого зміцнення партнерства та спільного майбутнього в об'єднаній Європі", - зазначив Шмигаль.

Готовність активізувати дискусію в НАТО щодо України

За його словами, сторони "підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів щодо вступу з урахуванням майбутнього саміту у Вільнюсі". Крім того, прем'єр-міністри "наголосили на важливості подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили подальшу участь у відновленні України". Вони також "підтримали початок переговорів щодо вступу України до ЄС одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки виконання рекомендацій щодо заявки на членство".

Згідно з текстом заяви, опублікованої на офіційному порталі українського уряду, прем'єр-міністри "підкреслили значну роль Люблінського трикутника у консолідації міжнародної підтримки України у протидії збройній агресії Росії". Вони "засудили системні воєнні злочини, скоєні російськими військами в регіонах України, включаючи умисні, невибіркові та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури", а також примусову депортацію тисяч українців, зокрема дітей, до Росії.

Прем'єри засудили російську агресію проти України

Три прем'єр-міністри засудили атаки збройних сил РФ поблизу українських ядерних об'єктів, захоплення Запорізької АЕС і використання її у якості військової бази. "Ці дії грубо порушують міжнародне право та створюють пряму загрозу ядерній безпеці в Україні та регіоні", - наголосили вони.

У заяві також висловлюється рішуча критика щодо проведених РФ так званих "референдумів" в українських регіонах та спроба анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України, а також підтверджується невизнання будь-яких змін Росією статусу цих областей, а також інших частин території України.

Важливість тристоронньої співпраці

Крім того, Шмигаль, Моравецький та Шимоніте підтвердили важливість тристоронньої співпраці у низці сфер. Вони вказали при цьому на військову та оборонну співпрацю з використанням потенціалу НАТО та ЄС, кібербезпеку та боротьбу з дезінформацією, енергетичну безпеку та протидію використанню Росією енергоносіїв як інструменту геополітичного тиску та шантажу, співробітництво установ безпеки та координацію в інших регіональних форматах та міжнародних організаціях.

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