  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Матеуш Моравецький
Матеуш МоравецькийФото: Olivier Matthys/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаПольща

Польща може відправити Україні танки без дозволу ФРН

Аліна Коломієць
2 год. тому

Варшава звернеться до Німеччини за дозволом на передачу "Леопардів" Україні, однак схвалення ФРН має другорядне значення. Польща може відправити їх в складі коаліції країн навіть без дозволу, заявив польський прем'єр.

https://p.dw.com/p/4MZwQ

Польща звернеться до Німеччини за дозволом на відправлення бойових танків Leopard в Україну, але якщо дозволу не буде, Варшава все одно передасть їх в рамках міжнародної коаліції. Про це у понеділок, 23 січня, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, пише AP.

Моравецький не уточнив, коли буде зроблено запит, але зазначив, що Польща створює коаліцію країн, готових відправити "Леопарди". Навіть якщо не буде дозволу від Німеччини, "Варшава буде ухвалювати власні рішення", сказав він, не уточнюючи деталей.

"Ми попросимо (Німеччину - Ред.) про дозвіл, але це другорядна тема", - сказав польський прем’єр. "Навіть якщо, зрештою, ми не отримаємо цього дозволу, ми в рамках цієї малої коаліції, навіть якщо Німеччина не буде в ній, передамо наші танки Україні".

За словами Моравецького, Німеччина має "понад 350 активних "Леопардів" і близько 200 на зберіганні".

Читайте також: Німецькі танки для Києва: як Олаф Шольц опинився у капкані через "Леопарди"

Бербок: ФРН не проти надання Україні "Леопардів" від Польщі

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю французькій телекомпанії LCI у неділю, 22 січня, заявила, що уряд Німеччини не перешкоджатиме постачанню німецьких танків Leopard 2 з Польщі до України.

За її словами, Варшава не робила офіційного запиту до Берліна на постачання Україні німецьких танків із власних запасів. "Нас поки що не питали, і якщо нас запитають, ми не стоятимемо на шляху", - відповіла очільниця німецького МЗС на запитання ведучого, що станеться, якщо Польща вирішить відправити танки без схвалення офіційного Берліна.

"Ми знаємо, наскільки важливими є ці танки і тому зараз обговорюємо це з нашими партнерами. Ми повинні зробити все для порятунку життів людей та звільнення української території", - додала Бербок. 

Міністр оборони ФРН наказав провести ревізію парку танків Leopard

За підсумками нещодавньої зустрічі учасників Контактної групи з оборони України на американській базі Рамштайн новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) повідомив, що рішення щодо постачання Україні танків Leopard поки не ухвалено. За словами міністра, це питання обговорювалося: воно має як прихильників, так і противників. Пісторіус також повідомив, що наказав міністерству провести ревізію парку танків Leopard. Йдеться про машини, що стоять на озброєнні Бундесверу та перебувають у виробників. 

Читайте також: Українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard 2 - Резніков

Bradley, Marder та AMX-10RC

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Матеуш Моравецький

Польща може відправити Україні танки без дозволу ФРН

Політика2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Президент де Голль (л) та канцлер Аденауер у бронзі

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Історія22 січня 2023 р.
Запуск ракети із ЗРК Patriot

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Конфлікти20 січня 2023 р.
external

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Суспільство20 січня 2023 р.09:40 хв.
Чернівецький університет

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Суспільство20 січня 2023 р.
DW Interview mit Dani Dayan Vorstandsvorsitzender der Gedenkstätte Yad Vashem

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Суспільство20 січня 2023 р.00:52 хв.
Ракета ATACMS після запуску (архівне фото)

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Технології20 січня 2023 р.
На головну сторінку