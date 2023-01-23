Польща може відправити Україні танки без дозволу ФРН

Варшава звернеться до Німеччини за дозволом на передачу "Леопардів" Україні, однак схвалення ФРН має другорядне значення. Польща може відправити їх в складі коаліції країн навіть без дозволу, заявив польський прем'єр.

Польща звернеться до Німеччини за дозволом на відправлення бойових танків Leopard в Україну, але якщо дозволу не буде, Варшава все одно передасть їх в рамках міжнародної коаліції. Про це у понеділок, 23 січня, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, пише AP.

Моравецький не уточнив, коли буде зроблено запит, але зазначив, що Польща створює коаліцію країн, готових відправити "Леопарди". Навіть якщо не буде дозволу від Німеччини, "Варшава буде ухвалювати власні рішення", сказав він, не уточнюючи деталей.

"Ми попросимо (Німеччину - Ред.) про дозвіл, але це другорядна тема", - сказав польський прем’єр. "Навіть якщо, зрештою, ми не отримаємо цього дозволу, ми в рамках цієї малої коаліції, навіть якщо Німеччина не буде в ній, передамо наші танки Україні".

За словами Моравецького, Німеччина має "понад 350 активних "Леопардів" і близько 200 на зберіганні".

Читайте також: Німецькі танки для Києва: як Олаф Шольц опинився у капкані через "Леопарди"

Бербок: ФРН не проти надання Україні "Леопардів" від Польщі

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю французькій телекомпанії LCI у неділю, 22 січня, заявила, що уряд Німеччини не перешкоджатиме постачанню німецьких танків Leopard 2 з Польщі до України.

За її словами, Варшава не робила офіційного запиту до Берліна на постачання Україні німецьких танків із власних запасів. "Нас поки що не питали, і якщо нас запитають, ми не стоятимемо на шляху", - відповіла очільниця німецького МЗС на запитання ведучого, що станеться, якщо Польща вирішить відправити танки без схвалення офіційного Берліна.

"Ми знаємо, наскільки важливими є ці танки і тому зараз обговорюємо це з нашими партнерами. Ми повинні зробити все для порятунку життів людей та звільнення української території", - додала Бербок.

Міністр оборони ФРН наказав провести ревізію парку танків Leopard

За підсумками нещодавньої зустрічі учасників Контактної групи з оборони України на американській базі Рамштайн новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) повідомив, що рішення щодо постачання Україні танків Leopard поки не ухвалено. За словами міністра, це питання обговорювалося: воно має як прихильників, так і противників. Пісторіус також повідомив, що наказав міністерству провести ревізію парку танків Leopard. Йдеться про машини, що стоять на озброєнні Бундесверу та перебувають у виробників.

Читайте також: Українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard 2 - Резніков