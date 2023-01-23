Бербок: ФРН не проти надання Україні "Леопардів" від Польщі

Варшава не робила офіційного запиту до Берліна щодо передачі Україні німецьких танків із власних запасів, але Німеччина "не стоятиме на шляху", якщо це станеться.

Уряд Німеччини не перешкоджатиме постачанню німецьких танків Leopard 2 з Польщі до України, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю французькій телекомпанії LCI у неділю, 22 січня.

За словами Бербок, Варшава не робила офіційного запиту до Берліна на постачання Україні німецьких танків із власних запасів. "Нас поки що не питали, і якщо нас запитають, ми не стоятимемо на шляху", - відповіла очільниця німецького МЗС на запитання ведучого, що станеться, якщо Польща вирішить відправити танки без схвалення офіційного Берліна.

"Ми знаємо, наскільки важливими є ці танки і тому зараз обговорюємо це з нашими партнерами. Ми повинні зробити все для порятунку життів людей та звільнення української території", - додала Бербок.

Міністр оборони ФРН наказав провести ревізію парку танків Leopard

За підсумками нещодавньої зустрічі учасників Контактної групи з оборони України на американській базі Рамштайн новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) повідомив, що рішення щодо постачання Україні танків Leopard поки не ухвалено. За словами міністра, це питання обговорювалося: воно має як прихильників, так і противників. Пісторіус також повідомив, що наказав міністерству провести ревізію парку танків Leopard. Йдеться про машини, що стоять на озброєнні Бундесверу та перебувають у виробників.

Як уточнив Пісторіус увечері 22 січня в ефірі телеканалу ARD, рішення про постачання танків "залежить від багатьох факторів" і буде "ухвалено у відомстві федерального канцлера". За його словами, всі розуміють, у якому тяжкому становищі зараз перебуває Україна, і тому рішення буде ухвалено незабаром, "як би воно не виглядало".

"Цілком зрозуміло, що потрібні танки, потрібен наступ у бік Донбасу та Луганська", - сказав міністр. За його словами, для Німеччини, з одного боку, йдеться про координацію із союзниками - насамперед із США. Водночас, оскільки обговорюються постачання важких озброєнь, які "можна використовувати і в наступальних цілях", федеральний уряд має "дуже ретельно все зважувати" і не може "ухвалювати поспішних та легковажних" рішень, наголосив Пісторіус.

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Колишня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), яка пішла у відставку 16 січня, судячи з усього, заборонила проводити інвентаризацію наявних у збройних сил Німеччини (Бундесвер) танків Leopard 1 і Leopard 2, повідомило 21 січня видання Business Insider з посиланням на анонімних співрозмовників.

Польща може створити "малу коаліцію" для передачі Leopard 2

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю агенції PAP, оприлюдненому в неділю, 22 січня, заявив, що якщо уряд Німеччини не передасть Україні бойові танки Leopard 2, Польща сформує "малу коаліцію" країн, які забезпечать Київ "сучасною технікою" та "сучасними танками" із власних арсеналів. При цьому він різко розкритикував нерішучу позицію канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо постачання танків Leopard Україні. "Позиція Німеччини у цьому питанні неприйнятна", - наголосив Моравецький.

Польська влада не раз заявляла, що країна готова передати Україні танки Leopard із власних запасів, але для цього необхідно отримати згоду Німеччини як країни-виробника цієї військової техніки. При цьому в уряді ФРН наголошують, що офіційного запиту від Польщі щодо експорту танків Leopard Україні не надходило.

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