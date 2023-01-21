ЗСУ розпочнуть навчання на танках Leopard 2 - Резніков

Попри те, що рішення про передачу Україні німецьких "Леопардів" не ухвалене, українських танкістів почнуть навчати на них. Крім того, "ось-ось" розпочнеться й навчання ЗСУ на британських Challenger 2.

Низка західних країн погодилася почати тренування українських військових на німецьких сучасних бойових танках Leopard 2, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки" за підсумками восьмої зустрічі контактної групи з оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині 20 січня.

"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють "Леопардами", починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблений: почнемо навчальні програми на Leopard 2 (українських. - Ред.) екіпажів", - сказав він.

За його словами, домовленостей про навчання досягнули завдяки "танковим" ініціативам - Польщі щодо Leopard 2 та Великобританії щодо Challenger 2.

"Ось-ось" почнуться навчання ЗСУ на "Челленджерах"

Українські військові найближчим часом розпочнуть навчання і на британських танках Challenger 2, заявив посол України Вадим Пристайко в ефірі "Радіо Свобода" 20 січня. "Екіпажі ось-ось приступлять до тренувань на території Великобританії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти", - сказав він.

За його словами, "це не займе багато часу", адже, як зазначають британські інструктори, українські військові вмотивовані та навчаються дуже швидко. "Ми коли готуємо тут піхотинців (ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року почали ще 20 тисяч), на це йде п'ять тижнів. Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів - тим більше, це і артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжене, як це було раніше", - зазначив дипломат.

Він додав, що "Челленджери" вже готують для відправлення в Україну: "Ті танки, які підготовлені для нас, вже готуються для від'їзду в Україну".

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Підсумки "Рамштайн-8"

Під час восьмої зустрічі в форматі "Рамштайн" західні партнери погодилися надати Києву системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, а також додаткові гаубиці, бойові машини піхоти (БМП) і боєприпаси.

Так, Україна отримає системи для захисту неба від Великобританії та Франції, "Патріоти" від Німеччини, снаряди до них та пускові установки від Нідерландів, ЗРК NASAMS від Канади, ЗРК Stinger і гелікоптери від Латвії, БМП і гаубиці від Швеції, гаубиці та боєприпаси від Естонії, гаубиці від Данії.

Водночас очікуваного рішення щодо передачі німецьких танків Leopard 2 на зустрічі не ухвалили.

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