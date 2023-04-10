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В Україну повернулись 100 військовополонених
В Україну повернулись 100 військовополоненихФото: AndriyYermak/Twitter
ПолітикаУкраїна

Половина звільнених полонених мають тяжкі поранення - штаб

Євгенія Наконечна
3 год. тому

Україна та Росія провели новий великий обмін військовополоненими. З російського полону повернулись 100 людей, майже половина з них - з тяжкими пораненнями чи після катувань.

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Україна і Росія провели новий великий обмін військовополоненими. Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, в Україну з російського полону повернулися 100 осіб. "Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання", - написав він у Telegram у понеділок, 10 квітня.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в своєму Telegram опублікував фото повернення додому українських захисників і захисниць. Там наголошують, що цього разу вдалося визволити 24 нацгвардійців, 22 прикордонника, 22 представника Військово-морських сил, 21 військовослужбовця Збройних сил України та 11 тероборонців. Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років.

Зі свого боку міністерство оборони РФ повідомило про повернення на батьківщину 106 російських військовослужбовців, "яким у полоні загрожувала смертельна небезпека". 

Також у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що згідно з нормами Женевських конвенцій українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні. 

У штабі додають, що українська сторона передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії - на знак вшанування священного для всіх мусульман місяця Рамадан. 

За даними штабу, станом на 3 квітня з початку широкомасштабного вторгнення РФ з полону звільнено вже 2005 українців.

Військовий медик з "Азовсталі" Вікторія Обідіна про полон

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В Україну повернулись 100 військовополонених

Половина звільнених полонених мають тяжкі поранення - штаб

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