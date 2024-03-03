Пісторіус про прослушку: Елемент інформаційної війни Путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) назвав елементом інформаційної війни президента Росії Володимира Путіна ситуацію з прослуховуванням розмови офіцерів Бундесверу. "Це частина інформаційної війни Путіна", - заявив він у Берліні у неділю, 3 березня, під час брифінгу, присвяченого оприлюдненню в Росії змісту розмови офіцерів Бундесверу.

Також очільник німецького оборонного відомства наголосив, що наразі внаслідок витоку розмови заходи персональної відповідальності не вживатимуться.

У Москві закидають Німеччині підготовку до війни з Росією

Між тим на тлі оприлюднення в Росії розмови офіцерів Бундесверу про ракети Taurus експрезидент цієї країни Дмитро Мєдведєв закинув Німеччині підтготовку до війни з Росією. За його словами, спроби представити розмову німецьких військових як обмін думками, є "зловмисною брехнею".

Як написав Мєдведєв у Telegram, невідомо, чи політичне керівництво Німеччини і особисто канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) були поінформовані про цю розмову, але він знає багато прикладів, коли "військові здатні приймати рішення за цивільних або стимулювати їх". При цьому Мєдведєв назвав Шольца "ліверною ковбасою".

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Скандал навколо витоку розмови

Нагадаємо, 1 березня керівниця російського державного пропагандистського мовника RT Маргарита Симоньян опублікувала аудіозапис приблизно 40-хвилинної розмови. При цьому вона не повідомила, звідки має запис.

За її словами, розмова велася 19 лютого між офіцерами німецьких ВПС, вона також навела їх прізвища.

Учасники розмови, як нібито випливає із розшифровки, обговорюють можливу передачу Україні далекобійних ракет Taurus. За їхніми словами, це питання доручив опрацювати міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, тоді як канцлер Олаф Шольц "блокує ці поставки".

Високопоставлені офіцери Бундесверу нібито обговорювали можливість атакувати ракетами Taurus Керченський міст. Офіцери говорили про те, що можна передати Україні 100 таких ракет у два транші по 50.

Нібито за словами німецьких офіцерів, "міст на сході важко дістати" і для цього "може знадобитися не десять і навіть не двадцять ракет". Вони ймовірно висловили думку, що це можливо за допомогою ракет Taurus, якщо оснастити ними французький винищувач Dassault Rafale.

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Після цього міністерство оборони Німеччини розпочало перевірку ймовірності перехоплення комунікацій та прослуховування у Військово-повітряних силах. Згодом міністерство оборони ФРН підтвердило факт прослуховування в німецьких військово-повітряних силах.

У повідомленні агенції dpa, опублікованому 3 березня, зазначалось, що німецькі офіцери, розмова яких була перехоплена Росією, були вразливі до прослуховування, оскільки не використовували зашифровану лінію для своєї конференції.