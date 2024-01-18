Після Залужного закордонний візит скасував Умєров

Перенесення візиту міністра оборони Рустема Умєрова до Франції пояснили його присутністю на Ставці верховного головнокомандувача. Вчора участь у військовій Раді Україна-НАТО скасував головком ЗСУ Валерій Залужний.

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував візит до Франції для участі у відкриті "коаліції артилерії". Як повідомила в четвер, 18 січня, пресслужба міністерства оборони, Умєров долучиться до заходу дистанційно через відеозв'язок.

"Було заздалегідь повідомлено, що візит може бути перенесений через те, що вчора міністр оборони брав участь у Ставці верховного головнокомандувача", - йдеться у повідомленні .

У міноборони кажуть, що нині команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту.

Раніше ЗМІ з посиланням на французьке міноборони повідомили, що Умєров скасував візит в останню хвилину "з міркувань безпеки".

Під час візиту він мав приїхати з французьким колегою Себастьяном Лекорню на один з майданчиків виробника озброєнь і техніки Nexter у Буржі, де виготовляють самохідні гаубиці Caesar, а також на майданчик провідного європейського розробника й виробника ракетних систем MBDA.

Умєров: Посилення артилерії - одна з ключових потреб

"Артилерійська коаліція", очолювана Францією та США, об'єднує зусилля 23 країн і є частиною контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн"). На її відкритті у Парижі в четвер українську делегацію очолює заступник Умєрова Іван Гаврилюк.

Сам Умєров під час вступного слова онлайн наголосив на важливості артилерії у війні. "Посилення артилерійського потенціалу є однією з наших ключових потреб, щоб виграти цю війну", - цитує його пресслужба міноборони.

За його словами, Росія значно перевершує Україну у щоденних артилерійських атаках, і "на різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили".

Умєров наголосив, що збільшення артилерійських можливостей України підвищить безпеку і "наблизить нашу перемогу".

Перша "військова" Рада Україна-НАТО без Залужного

Напередодні, 17 січня, у Брюсселі завершилася перша зустріч Ради Україна-НАТО на рівні військового керівництва. Україну мав представляти головнокомандувач Збройних сил (ЗСУ) Валерій Залужний. Однак він не був присутній на засіданні з причин, про які українська сторона вирішила не повідомляти. Від його імені до колег звернувся військовий представник України при Північноатлантичному альянсі генерал-майор Сергій Салкуцан.

Ввечері в середу президент України Володимир Зеленський розповів , що провів цього дня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, а також окрему нараду з Умєровим.