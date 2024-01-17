Рада Україна-НАТО на рівні військових пройшла без Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не брав участі в першій зустрічі Ради Україна-НАТО на вищому військовому рівні з причин, які Київ вирішив не повідомляти ЗМІ.

У Брюсселі ввечері в середу, 17 січня, завершилась перша зустріч Ради Україна-НАТО на рівні військового керівництва. При цьому головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний не був присутній на засіданні з причин, про які українська сторона вирішила не повідомляти. Від його імені до колег звернувся військовий представник України при Північноатлантичному альянсі генерал-майор Сергій Салкуцан.

Як повідомляє місія України при НАТО, він доповів колегам про стратегічні завдання Росії у війні, зазначив, на що спрямовані основні зусилля РФ і докладно поінформував про обстановку на полі бою. "Особливу увагу він звернув на варварські методи ведення війни російськими військами, нанесення ракетних ударів і застосування дронів-камікадзе для ураження об'єктів критичної інфраструктури в глибині території нашої держави", - йдеться у повідомленні пресслужби місії.

Салкуцан також нагадав, що ЗСУ особливо потрібні винищувачі F-16, засоби протиповітряної оборони (ППО) будь-яких типів і дальності, а також курси підготовки військовослужбовців у країнах-партнерах. "Союзники запевнили, що підтримка України залишатиметься незмінною і підтвердили готовність надавати необхідну допомогу", - повідомила українська сторона.

Голова Військового комітету НАТО Роберт Бауер після зустрічі запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. "Ми високо оцінили Генеральний штаб ЗСУ за силу, прозорливість і відданість українських збройних сил", - написав він у соціальній мережі Х.

Вранці того ж дня Бауер заявив у Брюсселі, що результат війни Росії проти України "визначить долю світу" і назвав український народ та армію маяком, який показує, "що означає боротися за те, у що віриш".

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