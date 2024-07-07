Орбан після Москви анонсував більше "несподіванок" 8 липня

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия країна нині головує в Раді Європейського Союзу, анонсував подальші "несподівані" кроки щодо України у понеділок, 8 липня. Про це він заявив в інтерв’ю головному редактору швейцарського тижневика Die Weltwoche Роджеру Кьоппелю, опублікованому у суботу, 6 липня.

На запитання журналіста про те, яких несподіванок очікувати після візиту до Москви, Орбан відповів: "Наступні несподіванки побачите у понеділок". Утім, він не уточнив про що саме йдеться.

Угорський прем'єр розповів, що поїздка до РФ організовувалась в умовах повної секретності. Під час зустрічі Путін був у гарному настрої і "на понад 100 відсотків раціональним", переконує Орбан. За його словами, він говорив із Путіним близько трьох годин, зокрема і про війну РФ проти України. "Лише політичні лідери можуть знайти найкоротші шляхи до миру. Перший крок - це відновити дипломатичні відносити і комунікаційні канали. Це сталося", - переконаний він.

Сіярто: Пристебніть ремені

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто порадив так званим "провоєнним політикам пристебнути ремені" і запевнив, що наступні шість місяців головування Угорщини в Раді ЄС "будуть місією миру".

Також Сіярто опублікував у Facebook відео, на якому заявив, що цього тижня в Європі нібито було багато "провоєнних політиків", які критикували Орбана за зустріч із Путіним. Утім, це, за його словами, не стримує і не бентежить угорську владу. Сіярто також анонсував нові "мирні кроки" щодо України наступного тижня.

Візити Віктора Орбана до Києва та Москви

Як повідомлялось, 2 липня Віктор Орбан відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього угорський прем'єр 5 липня прибув з неоголошеним візитом до Москви та зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Головною темою розмови була можливість встановлення перемир'я у війні Росії проти України.

Читайте також: ЄС: Боррель дистанціювався від Орбана після його візиту до Шуші

На Заході різко розкритикували заяви Орбана у Києві та його візит до Москви і наголосили, що попри чинне головування Угорщини в Єврораді, Орбан "жодним чином" не представляв інтереси ЄС, а діяв індивідуально як прем'єр Угорщини. У НАТО також підтвердили, що Орбан не представляв і Північноатлантичний альянс на зустрічі з Путіним.

Після візиту Орбана Путін наголосив, що РФ не готова до перемир'я чи тимчасового призупинення вогню. Він заявив, що виступає за "повне завершення конфлікту", яке нібито можливе за умов, що Україна повністю виведе свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Такі "пропозиції" Путіна щодо миру в Україні називають "ультимативними" і відкидають.