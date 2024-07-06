Угорщина несподівано відмовилася прийняти главу МЗС ФРН

Анналена Бербок мала 8 липня зустрітися у Будапешті з угорським колегою Петером Сіярто. Берлін заявив, що візит Бербок відбудеться пізніше.

Запланований на понеділок, 8 липня візит міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock) до Угорщини не відбудеться. Угорська сторона в останню хвилину скасувала її зустріч у Будапешті з головою зовнішньополітичного відомства Угорщини Петером Сіярто, підтвердив МЗС ФРН увечері 5 липня. У МЗС ФРН додали, що візит Бербок до Будапешта відбудеться пізніше.

Німецька сторона висловила жаль з приводу скасування візиту Анналени Бербок. "Серйозна і чесна розмова між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою після несподіваного та неузгодженого візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви", - зазначив МЗС ФРН.

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Провокаційний візит Орбана до Москви

Угорщина з 1 липня очолила за ротацією головування у Євросоюзі. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан 5 липня неузгоджено з партнерами з ЄС та НАТО здійснив візит до Москви для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) дала ясно зрозуміти, що вона розцінює одноосібні дії Орбана як загрозу для довіри до Євросоюзу. Зі свого боку канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що Орбан їздить до Путіна як прем'єр-міністр Угорщини, а не як зовнішньополітичний представник Євросоюзу.