Після нападу на телеканал в Еквадорі оголосили війну бандам

Президент Еквадору заявив про "внутрішній збройний конфлікт" у країні після нападу на державний телеканал у прямому ефірі. Ескалація сталася після втечі з в'язниці місцевого наркобарона.

В Еквадорі група озброєних людей напала 9 січня на державний канал TC Television під час прямого ефіру. Ведучим і працівникам студії погрожували вогнепальною зброєю та вибухівкою. На знімальному майданчику було чутно звуки пострілів.

Через пів години поліція прибула на місце події та заарештувала 13 нападників. Їх звинувачують в тероризмі, за що їм загрожує 13 років ув'язнення.

Напад на телеканал стався після втечі 6 січня з в'язниці лідера наркобанди Los Choneros Адольфа Масіаса, пише Associated Press.

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Ескалація насильства після втечі наркобарона

Також в Еквадорі спалахнули заворушення в кількох тюрмах між ув'язненими та охороною. За даними тюремного управління Еквадору, злочинці утримують в заручниках 125 охоронців і 14 адміністративних працівників. Як повідомляє AFP, втекти з-під арешту вдалося також лідеру банди Lobos Фабрісіо Колон Піко, якого підозрюють у змові вбивства генерального прокурора Еквадору.

На тлі сплеску насильства в тюрмах в Еквадорі з 7 січня запровадили надзвичайний стан на 60 днів і комендантську годину. Банди у відповідь вчинили низку збройних нападів у різних містах, під час яких викрали щонайменше сімох поліцейських. У мерії другого за розмірами міста країни Гуаякіль заявили, що внаслідок нападів загинули вже щонайменше вісім людей, троє дістали поранення.

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Надзвичайний стан в Еквадорі

Після нападу на телеканал президент країни Даніель Нобоа, обраний в листопаді 2023 року, пообіцяв "не вести переговори з терористами" і розпорядився ліквідувати всі бандитські угруповання. Своїм указом, опублікованим увечері 9 січня, він наказав збройним силам провести операції проти двох десятків злочинних організацій, оголосивши режим "внутрішнього збройного конфлікту".

Банди, що діють в Еквадорі, називаються в указі терористичними організаціями і недержавними воюючими сторонами, які підлягають знищенню. Серед них - Los Choneros, Lobos, Tiguerones and Aguilas.

Протягом останніх років рівень насильства в Еквадорі різко зріс. У 2022 році цей показник був одним з найвищих у Латинській Америці - близько 25 вбивств на 100 тисяч жителів. Багато переповнених в'язниць контролюються злочинними організаціями, і між бандами часто відбуваються серйозні конфлікти з контроль над наркотрафіком.