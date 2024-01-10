Після нападу на телеканал в Еквадорі оголосили війну бандам

Після нападу на телеканал в Еквадорі оголосили війну бандам10 січня 2024 р.
В Еквадорі група озброєних людей напала 9 січня на державний канал TC Television під час прямого ефіру. Ведучим і працівникам студії погрожували вогнепальною зброєю та вибухівкою. На знімальному майданчику було чутно звуки пострілів.
Через пів години поліція прибула на місце події та заарештувала 13 нападників. Їх звинувачують в тероризмі, за що їм загрожує 13 років ув'язнення.
Напад на телеканал стався після втечі 6 січня з в'язниці лідера наркобанди Los Choneros Адольфа Масіаса, пише Associated Press.
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Ескалація насильства після втечі наркобарона
Також в Еквадорі спалахнули заворушення в кількох тюрмах між ув'язненими та охороною. За даними тюремного управління Еквадору, злочинці утримують в заручниках 125 охоронців і 14 адміністративних працівників. Як повідомляє AFP, втекти з-під арешту вдалося також лідеру банди Lobos Фабрісіо Колон Піко, якого підозрюють у змові вбивства генерального прокурора Еквадору.
На тлі сплеску насильства в тюрмах в Еквадорі з 7 січня запровадили надзвичайний стан на 60 днів і комендантську годину. Банди у відповідь вчинили низку збройних нападів у різних містах, під час яких викрали щонайменше сімох поліцейських. У мерії другого за розмірами міста країни Гуаякіль заявили, що внаслідок нападів загинули вже щонайменше вісім людей, троє дістали поранення.
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Надзвичайний стан в Еквадорі
Після нападу на телеканал президент країни Даніель Нобоа, обраний в листопаді 2023 року, пообіцяв "не вести переговори з терористами" і розпорядився ліквідувати всі бандитські угруповання. Своїм указом, опублікованим увечері 9 січня, він наказав збройним силам провести операції проти двох десятків злочинних організацій, оголосивши режим "внутрішнього збройного конфлікту".
Банди, що діють в Еквадорі, називаються в указі терористичними організаціями і недержавними воюючими сторонами, які підлягають знищенню. Серед них - Los Choneros, Lobos, Tiguerones and Aguilas.
Протягом останніх років рівень насильства в Еквадорі різко зріс. У 2022 році цей показник був одним з найвищих у Латинській Америці - близько 25 вбивств на 100 тисяч жителів. Багато переповнених в'язниць контролюються злочинними організаціями, і між бандами часто відбуваються серйозні конфлікти з контроль над наркотрафіком.