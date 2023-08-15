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ПолітикаЕквадор

В Еквадорі перед виборами вбили другого політика за тиждень

Роман Губа | Віолетта Чайковська
3 год. тому

Одного з лідерів еквадорського руху "Громадянська революція" застрелили біля його будинку. За кілька днів до цього вбили кандидата в президенти Еквадору.

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Поліція в Кіто, столиці Еквадору.
Поліція в Кіто, столиці Еквадору.Фото: Juan Diego Montenegro/AP Photo/picture alliance

Місцевого лідера еквадорського лівого політичного руху "Громадянська революція" в провінції Есмеральдас Педро Бріонеса застрелили біля власного будинку в понеділок, 14 серпня. Про це повідомила представниця партії Луїза Гонсалес, яка, згідно з соціологічними опитуваннями, лідирує на президентських виборах, що невдовзі пройдуть в Еквадорі.

Це стало третім політичним вбивством у країні за останні чотири тижні. 

В Еквадорі застрелили кандидата в президенти

10 серпня в Еквадорі застрелили другого за популярністю кандидата в президенти після Гонсалес - Фернандо Вільявісенсіо. Політика вбили трьома пострілами в голову після передвиборного мітингу в столиці країни Кіто. 

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо, який залишає посаду, звинуватив у вбивстві кандидата організовану злочинність. Напередодні вбивства Вільявісенсіо скаржився на погрози, які нібито надходили від лідера злочинного угруповання, пов'язаного з наркоторгівлею. 

Третє політичне вбивство за місяць

26 липня вбили мера третього за величиною міста Еквадору. 

За даними агентства Associated Press, за останні три роки в Еквадорі вбили тисячі людей, оскільки країна перетворилася на великий осередок торгівлі наркотиками, а місцеві банди, яким допомагають картелі, борються за контроль над в'язницями, вулицями та маршрутами доставки наркотиків.

Вибори президента, як і планувалося, відбудуться 20 серпня.

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