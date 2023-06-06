Каховська ГЕС: вода прибуває, людей евакуюють. Що буде?

Через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині оголошено евакуацію населення. Вода стрімко піднімається пониззям Дніпра, підтоплюючи навколишні села і Херсон, та критично падає у Каховському водосховищі.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" Збройних сил України (ЗСУ) повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію (ГЕС), що знаходиться у Херсонській області розділяючи Каховське водосховище з пониззям Дніпра. Згодом голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив цю інформацію і повідомив, що почалася евакуація місцевого населення.

Каховську ГЕС російська армія захопила ще у перший день повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У жовтні минулого року, за повідомленням українських спецслужб, станція була повністю замінована і контролювалася військовими РФ аж до 6 червня 2023 року, коли стало відомо про пошкодження ГЕС. "Зруйновано 16 затворів, будівлю ГЕС та вставку земляної греблі між будівлею ГЕС та шлюзом й адмінкорпус. Станція не підлягає відновленню", - сказав DW генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Саме "Укргідроенерго" належить Каховська ГЕС.

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через підрив російською армією Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. "Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва", - написав Шмигаль у своєму Telegram. Він повідомив, що президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) та державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, станом на 15:00 силами рятувальників, Нацполіції та волонтерів евакуйовано близько 1300 осіб. Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС на правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: Як реагують світові політики

Найближчі міста та села під критичною загрозою

Державна спеціальна служба транспорту міністерства оборони України попередила, що внаслідок підриву Каховської ГЕС і витоку води з водосховища російські міни може принести потоками води до підтоплених населених пунктів. "Мінно-вибухові загородження, які ворог наставив на лівому березі, підірвані водою і відбуваються самовільні підриви цих мін і вони потужно дрейфують всією товщею води Дніпра", - сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону новин.

Володимир Коваленко, обраний українцями мер розташованої за п'ять кілометрів від ГЕС Нової Каховки, яка нині перебуває в окупації, повідомив, що внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС місто стрімко підтоплює. "Руйнації носять техногенний характер - об'єм води достатньо великий", - сказав Коваленко у коментарі "Українській правді". За його словами, рівень води підіймається і вже повністю затоплені човнова станція, яхт-клуб, міський зоопарк, літній майданчик, однак через те, що місто окуповане важко отримати інформацію з міста, бо є перебої з інтернетом. Він вважає, що це росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.

Читайте також: Шольц про підрив Каховської ГЕС: Новий вимір війни

В свою чергу російська окупаційна "влада" тимчасово окупованої частини Херсонської області стверджує, що загрози для мешканців сіл на березі Дніпра немає, ситуація під контролем. "За даними МНС рівень підйому води нижче за ГЕС становить від 2 до 4 м, що не загрожує великим населеним пунктам нижче за течією річки", - повідомив так званий "глава уряду" окупованої частини Херсонської області. Російська державна інформагенція ТАСС стверджує, що конструкції Каховської ГЕС частково зруйновані через обстріл ЗСУ.

Наслідки підриву Каховської ГЕС будуть катастрофічними

За попереднім прогнозом "Укргідроенерго", очікується що вода з Каховського водосховища повністю зійде у пониззя Дніпра впродовж наступних чотирьох днів. Ідеться про об'єм води 18,2 км³. Такі наслідки, як спустошення Каховського водосховища, так і затоплення території довкола Дніпра, можуть бути катастрофічними, попереджають експерти.

Руйнування Каховської ГЕС призведе і до браку питної води Фото: OLEG TUCHYNSKY/AFP

"Каховське водосховище спустошиться дуже швидко. Це оголене дно з мулом і загибель сотень видів рослин та тварин. Це потягне за собою нестачу питної води та посуху на всьому півдні, який забезпечувався водою саме з Каховської ГЕС. Це розмиті скотомогильники, кладовища, захоронення, які опиняться у поверхневих водах у низині Дніпра", - прогнозує потенційні наслідки руйнування Каховської ГЕС та спустошення Каховського водосховища голова Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк. До того ж, за його словами, під воду піде та щезне унікальна екосистема дніпровських заплавів, островів у пониззі Дніпра.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: у Дніпро вилилося 150 тонн мастила

Однак зараз в Україні думають, як оперативно запобігти тому, аби машинне масло, яке було в агрегатах Каховської ГЕС, не розлилося у Чорне море та не спричинило там екологічну катастрофу. "І в турбінах, і у трансформаторах Каховської ГЕС зберігалося 450 тонн масла. Яка кількість масла вилилася ми точно не знаємо, але розуміємо, що це більше 150 тонн. Воно десь осідає по течії, бо великий промив, а зрештою опиниться в Чорному морі", - констатує генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, про це Україна поінформувала всіх міжнародних партнерів. Через підрив Каховської ГЕС Україна відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Екоцид". "Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни", - зазначається у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє про серйозні екологічні наслідки підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області та наголошує, що такі дії можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення. "Унаслідок агресії та підриву Каховської ГЕС була пошкоджена або повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також Причорномор'я. Росія зруйнувала зрошувальну систему на півдні України та інфраструктуру водопостачання окупованого Криму", - написав Єрмак у Telegram.

Загроза для Запорізької АЕС

Хоча підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі України і загроз для стабільності електропостачання немає, однак українська влада побоюється потенційних ризиків для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі окупована Росією. Адже ставки-охолоджувачі для реакторів ЗАЕС беруть воду для охолодження саме з Каховського водосховища.

"Існує розроблений перелік заходів необхідний, якщо рівень води в Каховському водосховищі падатиме, і відповідні інструкції, як діяти персоналу ЗАЕС, аби гарантувати її безпеку", - заявив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

У міністерстві енергетики України повідомили, що експерти "Енергоатому" постійно моніторять ситуацію з рівнем води у ставках-охолоджувачах ЗАЕС.

Контрнаступ за планом?

Російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил України, припускає Київ. "Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил безпеки та оборони. Він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який безсумнівно очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України", - заявили в Головному розвідувальному управлінні України.

Читайте також: ЗСУ: Підрив Каховської ГЕС не зупинить наступ

Однак руйнування ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території, запевняють в міноборони України. "Зранку була нарада щодо того, чи впливає ця катастрофа на позиції наших ЗСУ. Станом на зараз усе відбувається за планом", - наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ наголосили, що мають все необхідне для контрнаступу, зокрема на півдні країни. "Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території України", - йдеться у повідомлені управління стратегічних комунікацій ЗСУ.