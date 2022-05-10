Перший півфінал "Євробачення-2022" відбудеться у Турині

Перший півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2022" проведуть у Турині увечері вівторка, 10 травня. Представники 17 країн змагаються за 10 путівок до фіналу конкурсу. Його головним фаворитом є гурт Kalush Orchestra з України з композицією "Stefania". За даними букмекерів, напередодні першого півфіналу майже кожна друга ставка на перемогу була на користь цієї композиції, яка об'єднала фолк та реп. У цьому ж півфіналі, як спочатку планувалося, мала виступати й Росія. Проте наступного дня після повномасштабного вторгнення в Україну Росію було відсторонено від конкурсу.

Фаворити першого півфіналу "Євробачення-2022"

Хороші шанси на вихід у фінал мають представниця Вірменії Роза Лінн і молдовська колаборація колективу Zdob si Zdub з дуетом братів Адвахових. У першому півфіналі конкурсу представлений майже весь спектр його музичних жанрів: від хард-року у виконанні Intelligent Music Projekt із Болгарії, танцювального євроденсу з Австрії дуету LUM!X feat. Pia Maria до іронічних композицій гуртів Citi Zeni та Subwoolfer з Латвії та Норвегії відповідно.

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Напередодні ввечері під час генеральної репетиції шоу оцінки учасникам поставили національні журі. За підсумками трансляції у прямому ефірі, зокрема й на офіційному сайті конкурсу, оцінити виступи зможуть телеглядачі із країн-учасниць "Євробачення". Другий півфінал пройде у четвер, 12 травня, а фінал - у суботу, 14 травня. Місця у ньому зарезервовані за п'ятьма найбільшими донорами Європейського мовного союзу (організатора конкурсу): Великобританією, Німеччиною, Іспанією, Італією та Францією. Італія була б представлена ​​у фіналі й тому, що учасник із цієї країни, група Maneskin, виграла минулий конкурс "Євробачення", який проходив у Роттердамі.