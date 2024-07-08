Пісторіус розкритикував оборонний бюджет ФРН на 2025 рік

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) перед самітом НАТО розкритикував бюджетний компроміс німецького коаліційного уряду щодо оборонних видатків на наступний рік. "Я отримав значно менше, ніж анонсував. Це мене дратує, адже я не зможу ініціювати певні речі з тією швидкістю, якої вимагає переломний момент і ситуація загрози", - наголосив Пісторіус у понеділок, 8 липня, у Фербенксі у штаті Аляска, США.

"Ми, європейці, беремо на себе відповідальність за безпеку і оборону Європи в рамках НАТО", - нагадав Пісторіус і зазначив про "чіткий сигнал, особливо важливий для Німеччини".

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) і міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) 5 липня представили узгоджені ними ключові пункти бюджету на 2025 рік. Згідно з угодою, оборонний бюджет має становити близько 52 мільярдів євро, що свідчить про збільшення приблизно на 1,2 мільярда євро. Борис Пісторіус оголошував додаткову потребу в 6,5 мільярда євро. Дебати щодо бюджету на наступний рік розпочнуться в Бундестазі після літніх канікул.

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У Фербенксі Пісторіус відвідує навчання НАТО Arctic Defender 2024. Під керівництвом Німеччини пілоти-винищувачі з кількох країн відпрацьовують спільно зі США повітряні бойові дії за стандартами НАТО на випадок нападу на одного або декількох союзників.

9 липня глава міноборони ФРН вирушить на саміт НАТО до Вашингтона, який триватиме до 11 липня.

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Нагадаємо, що у 2024 році видатки Німеччини на оборону сягають показника у два відсотки внутрішнього валового продукту (ВВП) уперше з 1992 року. Загалом уряд ФРН повідомив про виділення цього року на оборонні витрати еквіваленту близько 73,41 мільярда доларів, що згідно з поточним прогнозом становитиме 2,01 відсотка ВВП, і буде рекордним показником для Німеччини в абсолютному вираженні.