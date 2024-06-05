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Пісторіус виключив розгортання військових ФРН в Україні

Дмитро Шварц
5 червня 2024 р.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну. На цьому він наголосив під час урядових слухань у Бундестазі.

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус виключає відправлення військових ФРН в УкраїнуФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) виключає відправлення німецьких військових в Україну. На цьому міністр наголосив під час урядових слухань у Бундестазі у середу, 5 червня.

У відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґера Лукассена (Rüdiger Lucassen) про те, чи поінформований уряд ФРН про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці  можливість відправки німецьких військових до України, Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання - ні та ні".

Нагадаємо, наприкінці лютого французький президент Еммануель Макрон не виключив розгортання в Україні західних військ, зокрема французьких солдатів. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія. Згодом він декілька разів заявляв про таку можливість. 

Наприкінці травня агенція Reuters з посиланням на дипломатичні джерела повідомила, що Франція незабаром може відправити своїх військових інструкторів до України, і про це рішення можуть оголосити під час візиту українського президента Володимира Зеленського у країну 6-7 червня.

Інструкторів в Україну може відправити не лише Франція. Польща теж цього не виключає, як і Чехія з країнами Балтії. 

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