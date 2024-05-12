Половина німців не вірить у напад РФ на НАТО - опитування

Лише два відсотки опитаних інститутом YouGov у Німеччині вважають, що Бундесвер "дуже добре" готовий відбити вторгнення сил іншої держави.

Хоча західні військові експерти останнім часом неодноразово обговорювали можливість військової атаки Росії на одну з країн-членів НАТО, жителі Німеччини вважають подібний сценарій малоймовірним. Це випливає із репрезентативного опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення інформагентства dpa. Його результати було оприлюднено у неділю, 12 травня.

Так, 48 відсотків респондентів оцінили можливість нападу Росії на одну з держав, що входять до Північноатлантичного альянсу, у перспективі до 2030 року як "малоймовірну" або "швидше, малоймовірну". Для порівняння: "імовірним" або "скоріше ймовірним" подібний сценарій визнали 36 відсотків дорослих німців, які взяли участь у дослідженні. 15 відсотків учасників опитування не змогли визначитися, відповідаючи на запитання про те, наскільки ймовірний, з їхньої точки зору, напад РФ на НАТО до 2030 року.

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При цьому серед німців, які вказали, що на минулих виборах до Бундестагу вони голосували за правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН), частка тих, хто не вірить у перспективу нападу Росії на НАТО, була помітно вищою, ніж серед прихильників інших політичних сил у Німеччині, зазначає dpa.

Міркування про перспективи подальшої агресії Росії

У лютому поточного року глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген (Christoph Heusgen) висловив в одному з інтерв'ю думку, що президент РФ Володимир Путін хоче відновити російську державу в межах колишнього Радянського Союзу. "Якщо Путін не програє війну в Україні, нам потрібно розраховувати, що він потягнеться до Республіки Молдова або до балтійських держав", - заявив тоді Гойсген.

Зі свого боку, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у травні зазначив, що Росія виробляє більше боєприпасів і озброєнь, ніж їй потрібно для ведення війни проти України.

Водночас, за даними опитування YouGov, 61 відсоток дорослих жителів Німеччини не вважають можливим вторгнення Росії до їхньої країни протягом нинішнього десятиліття. Такі побоювання поділяють 23 відсотка опитаних.

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Що думають німці про підготовку Бундесверу

При цьому лише два відсотки німців висловили думку, що збройні сили ФРН (Бундесвер) дуже добре підготовлені на випадок вторгнення іншої держави. Ще 12 відсотків респондентів вважають, що Бундесвер підготовлений "скоріше, добре". Тим часом варіант відповіді "погано" та "дуже погано (підготовлений. - Ред.)" обрали по 39 відсотків учасників опитування. Загалом зрілі респонденти частіше схилялися до критичної оцінки рівня підготовки Бундесверу, ніж молодші.